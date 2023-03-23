Đang khóc trước di ảnh vợ đau khổ, bất ngờ anh nghe giọng nói quen thuộc, vợ đột nhiên xuất hiện nói một câu khiến anh ta hãi hùng với bí mật kinh hoàng

Tâm sự 23/03/2023 23:15

Ngay khi đặt chân vào cửa, nghe giọng nói quen thuộc ấy, anh sửng sốt và kế hoạch bị vạch trần một cách hãi hùng.

Chuyện tôi sắp kể quả thực quá sức tưởng tượng của tôi. Trước đây tôi cứ nghĩ có lẽ nó chỉ nằm trong một bộ phim truyền hình nào đó. Vậy mà hôm nay, tôi lại bất đắc dĩ chứng kiến đám tang của mình.

Nghe thật nực cười mọi người nhỉ? Tôi và chồng kết hôn 4 năm rồi. Chúng tôi chưa có con chung, không phải vì tôi không có khả năng làm mẹ mà vì chồng tôi quá đổ đốn. Anh ta làm tôi thấy bất an, vì thế mấy năm nay, chưa bao giờ tôi có ý định có con sớm.

Khi kết hôn, tôi tròn 25 tuổi. Lúc đó tình yêu làm tôi mù quáng, nghĩ rằng đã yêu thì phải cưới. Để rồi cưới xong, tôi phải mang hêt tiền vàng đi trả nợ bài bạc cho chồng. Lúc đó chồng tôi hứa hẹn đủ thứ. Anh ta còn thề nếu tiếp tục đánh bài, cả đời này anh ta sẽ không ngóc đầu lên được.

Đang khóc trước di ảnh vợ đau khổ, bất ngờ anh nghe giọng nói quen thuộc, vợ đột nhiên xuất hiện nói một câu khiến anh ta hãi hùng với bí mật kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, lời thề ấy không có tác dụng với một con nghiện cờ bạc như chồng tôi. Anh ta vẫn chơi, vẫn thua, vẫn nợ nần chồng chất. Một năm trước, số tiền mà chồng tôi nợ đã lên đến con số tiền tỷ. Tôi định sẽ ly hôn để giải thoát cho mình, nhưng chồng tôi lại một lần nữa cầu xin. Anh ta nói vợ chồng tôi sẽ sang nước ngoài làm việc, tránh xa Việt Nam và những cám dỗ từ bạn của chồng tôi mang lại.

Thời gian đầu chồng tôi tỏ ra chí thú làm ăn. Chúng tôi nhanh chóng gửi tiền về để trả nợ. Tôi còn tính nếu không có gì thay đổi, vợ chồng tôi chỉ làm ở nước ngoài 3 năm rồi về. Khi đó cũng có một khoản vốn nhỏ để kinh doanh nữa.

Nhưng rồi chồng tôi tiếp tục ngựa quen đường cũ. Anh ta đánh bài đến nỗi bị công ty đuổi rồi trục xuất về nước. Sau khi chồng về, tôi cũng quyết sẽ ly hôn nên tháng này, tôi xin nghỉ phép một tuần để về làm thủ tục. Trước khi lên máy bay, tôi có gọi cho chồng nhiều lần nhưng anh ta không bắt máy.

Đang khóc trước di ảnh vợ đau khổ, bất ngờ anh nghe giọng nói quen thuộc, vợ đột nhiên xuất hiện nói một câu khiến anh ta hãi hùng với bí mật kinh hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xuống sân bay, tôi về nhà chồng thì hốt hoảng khi thấy người đứng kín cửa nhà mình. Kinh khủng hơn là chồng tôi đang đứng khóc trước di ảnh của vợ. Thấy tôi, mọi người tỏ ra ngạc nhiên tột độ. Họ bảo chồng tôi báo tôi đã mất ở bên kia. Anh ta về để làm đám tang cho tôi. Mọi người còn bảo chồng tôi bịa rằng bên ngoại cũng đang đến nhà tôi, lên facebook thì thấy tôi không đăng bài hay tương tác cả tháng nay. Vì thế hay tin, ai cũng tưởng thật nên hốt hoảng chạy sang.

Nghe xong tôi cảm thấy thực sự nực cười. Có lẽ muốn kiếm chút tiền phúng viếng để tiêu sài nên anh ta mới làm trò hèn hạ đó. Mọi chuyện vỡ lở, chồng tôi cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ với bạn bè. Còn tôi thấy khinh anh ta quá mọi người ạ. Giờ tôi chỉ mong sớm hoàn tất thủ tục ly hôn với con người đó thôi, thật uổng phí tuổi thanh xuân của tôi quá.

 

Trong đêm, chồng giận dữ như hổ đuổi đánh tôi ra khỏi nhà với manh áo mỏng manh, bất ngờ sau lưng tôi có bàn tay ấm vỗ về: ‘Về nhà đi, bố đang chờ’

Trong đêm, chồng giận dữ như hổ đuổi đánh tôi ra khỏi nhà với manh áo mỏng manh, bất ngờ sau lưng tôi có bàn tay ấm vỗ về: ‘Về nhà đi, bố đang chờ’

Khi ấy, tôi vô cùng đau đớn với cánh tay đầy vết bầm, ai cũng khóc thương tôi với lý do vô cùng nghiệt ngã.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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