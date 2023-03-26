Đàn ông tệ bạc, sống tàn nhẫn với vợ con của mình đã bỏ qua những điều khiến vợ tủi thân từng ngày, rơi nước mắt như thế này

Tâm sự 26/03/2023 13:05

Những giọt nước mắt của vợ nhỏ xuống cho cuộc hôn nhân này, một người chồng không có trách nhiệm lo cho cô đủ đầy.

Đàn ông tệ bạc không phải chưa xây được nhà lầu, chưa mua được xe hơi cho vợ. Càng không phải thua kém những người đàn ông khác về ngoại hình, tiền bạc, công danh sự nghiệp. Tệ nhất là những người có vợ, có con mà xao nhãng trách nhiệm làm chồng làm cha của mình. Không hiếm những người đàn ông quên mất gánh nặng trên vai mình để sống như những gã đàn ông độc thân nhàn rỗi.

Phụ nữ Việt Nam ngày càng chán chồng và muốn sống độc thân càng nhiều. Vì sao vậy? Bởi họ đã chứng kiến xung quanh mình quá nhiều những người đàn ông vô tâm, lười biếng thậm chí sống tàn nhẫn với vợ con của mình. Trong số những người phụ nữ lấy chồng, kẻ hạnh phúc viên mãn thì quá ít ỏi, còn người khổ tâm vì chồng lại quá nhiều. Cuộc sống ngoài kia dẫu có bộn bề, áp lực nhưng cũng không bằng những tổn thương sâu cay mà người chồng mang lại. Phụ nữ chưa chồng thì rực rỡ thanh xuân, có chồng rồi nhàu nhĩ héo úa rồi còn chăm con chăm luôn cả chồng. Lấy chồng đáng sợ như thế thì độc thân chẳng phải sướng hơn sao?

Phụ nữ lấy chồng, dẫu chọn người đàn ông như thế nào thì họ vẫn tin rằng người này sẽ là bạn đồng hành, là người cùng chia sẻ, cùng nắm tay mình đi qua bao nhiêu giông bão, khó khăn. Phụ nữ ngồi với nhau thường hay đem những tâm sự của gia đình ra kể. Ngồi với họ mới thấy, đàn ông đâu phải ai cũng coi gia đình làm trọng, ai cũng yêu thương gia đình của mình hết mực.

Đàn ông tệ bạc, sống tàn nhẫn với vợ con của mình đã bỏ qua những điều khiến vợ tủi thân từng ngày, rơi nước mắt như thế này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khổ tâm nhất với đàn bà chính là có chồng mà như không. Người chồng xem gia đình như chốn ở trọ, đối đãi với vợ con chẳng khác người dưng. Mà tệ thay, nhiều người đàn bà xót xa nói rằng chồng họ còn thua cả người dưng. Bởi nhiều khi bản thân mệt mỏi, đau ốm người dưng còn hỏi thăm xã giao, động viên vài câu còn chồng mình thì trái tim cứ như gỗ đá.

Những người chồng vô tâm không bao giờ biết động lòng xót thương trước những khó khăn, vất vả của vợ. Họ không bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ đã nhỏ xuống cho cuộc hôn nhân này. Đàn ông cho rằng tất cả những gì vợ làm là bổn phận và trách nhiệm. Bản thân họ có quyền làm chủ, được sai khiến, được cung phụng trong gia đình.

Đàn ông tệ bạc, sống tàn nhẫn với vợ con của mình đã bỏ qua những điều khiến vợ tủi thân từng ngày, rơi nước mắt như thế này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Lấy chồng vô dụng nên đàn bà phải gánh vác kinh tế. Có chồng lười biếng nên đàn bà cong lưng làm mọi thứ từ lớn đến nhỏ trong gia đình. Có những người chồng tệ hại đến mức một tháng chẳng đưa nổi cho vợ 1 đồng nuôi con còn đòi hỏi, còn bắt vợ nuôi luôn cả mình.

Có chồng cũng như không như vậy đúng là bi kịch của cuộc đời người đàn bà.

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Có thể nói, cô vui sướng và hạnh phúc khi tìm được tình yêu của mình. Trong đêm ấy, khi vừa chuẩn bị vào phòng, cô lại trông thấy những điều này.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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