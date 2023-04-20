Đàn ông bật mí lí do đam mê 'chuyện ấy' với bồ nhí hơn vợ, chỉ cần nghe qua cũng khiến chị em 'đỏ mặt tía tai'

Tâm sự 20/04/2023 08:58

Chuyện đàn ông 'chán cơm thèm phở' đã không còn xa lạ với chị em phụ nữ trong thời đại ngày nay. Mặc dù bản thân đã 'lăn xả' hết mình 'trên giường' với chồng nhưng vẫn bị phản bội. Muốn biết được lí do chồng thích tìm 'bồ nhí', hãy nghe thử lời giải bày của các anh.

Cô ấy biết buông lời gợi tình khi lên giường

Nhiều bà vợ tưởng rằng khi đã “lâm trận” thì ngôn ngữ không cần thiết nữa. Nếu bạn nghĩ thế, bạn đã lầm. Lúc đó đàn ông rất lắng nghe mọi lời âu yếm thì thầm của bạn, kể cả những âm thanh rất nhỏ như tiếng thở, tiếng rên.

Đàn ông chán nhất người phụ nữ cứ lặng im như thóc, chẳng bao giờ nói lên cảm xúc của mình, cũng không hề đặt một câu hỏi tỏ vẻ quan tâm đến anh ta.

Nhưng đàn ông thường tìm được điều này ở nhân tình. Các cô bồ nói những chuyện mang tính khiêu gợi, thậm chí là những lời tục tĩu. Họ chia sẻ cảm nhận về cuộc yêu. Cánh đàn ông cho rằng, việc làm đó khiến họ thoải mái lâm trận hơn việc phụ nữ cứ nằm im re “không biết lối nào mà lần”.

Đàn ông bật mí lí do đam mê 'chuyện ấy' với bồ nhí hơn vợ, chỉ cần nghe qua cũng khiến chị em 'đỏ mặt tía tai' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết ‘bung lụa’ khi yêu

Cuộc yêu sẽ đầy dư vị và cảm xúc khi cả hai có sự hòa quyện cả về thể xác lẫn tâm hồn. Do vậy, khi cửa phòng ngủ khép lại, bạn hãy để hưng phấn đôi bên được "bung lụa", tháo bỏ hoàn toàn xiêm y giúp vợ chồng được "gần gũi" nhất. Khi hai cơ thể hòa vào 1 trong trạng thái "nguyên bản", không chỉ chàng mà đến chính bạn cũng sẽ thấy ham muốn của mình được đẩy tới cao trào. Lúc đó cuộc yêu của bạn với chàng sẽ không gì có thể cuồng nhiệt hơn là điều chắc chắn.

Biết dành lời khen cho người tình

Lời khen ngợi tất nhiên ai cũng muốn nghe. Nếu như phụ nữ luôn muốn được đánh giá cao trong mọi lĩnh vực nhưng lại e ngại trong “chuyện đó” thì đàn ông ngược lại. Họ thực sự muốn được người phụ nữ của mình coi trọng và ghi nhận sự “vượt trội” của mình trong chuyện chăn gối.

Đàn ông luôn cho rằng khả năng làm “chuyện ấy” một phần nào đó chứng tỏ sức mạnh của mình. Do đó, họ rất cần sự động viên, tán thưởng từ nửa kia sau mỗi lần gần gũi để có thêm tự tin vào bản thân mình. Các cô bồ làm rất tốt điều này.

Đàn ông bật mí lí do đam mê 'chuyện ấy' với bồ nhí hơn vợ, chỉ cần nghe qua cũng khiến chị em 'đỏ mặt tía tai' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Đêm tân hôn, thấy chồng nằm yên như 'khúc gỗ', tôi rụt rè chủ động đưa tay chạm vào lưng chồng thì choáng váng với câu chồng thốt lên

Đêm tân hôn, thấy chồng nằm yên như 'khúc gỗ', tôi rụt rè chủ động đưa tay chạm vào lưng chồng thì choáng váng với câu chồng thốt lên

Đêm tân hôn, anh tắm xong quay lưng vào phía tôi và ngủ. Tôi rụt rè đưa tay chạm vào lưng anh thì anh hất văng ra cáu kỉnh: "Tránh ra, để yên cho tôi ngủ".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự chuyện phòng the lí do đàn ông thích tìm bồ nhí

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức