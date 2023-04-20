Đàn ông bật mí lí do đam mê 'chuyện ấy' với bồ nhí hơn vợ, chỉ cần nghe qua cũng khiến chị em 'đỏ mặt tía tai'

Nhiều bà vợ tưởng rằng khi đã “lâm trận” thì ngôn ngữ không cần thiết nữa. Nếu bạn nghĩ thế, bạn đã lầm. Lúc đó đàn ông rất lắng nghe mọi lời âu yếm thì thầm của bạn, kể cả những âm thanh rất nhỏ như tiếng thở, tiếng rên.

Nhưng đàn ông thường tìm được điều này ở nhân tình. Các cô bồ nói những chuyện mang tính khiêu gợi, thậm chí là những lời tục tĩu. Họ chia sẻ cảm nhận về cuộc yêu. Cánh đàn ông cho rằng, việc làm đó khiến họ thoải mái lâm trận hơn việc phụ nữ cứ nằm im re “không biết lối nào mà lần”.

Đàn ông chán nhất người phụ nữ cứ lặng im như thóc, chẳng bao giờ nói lên cảm xúc của mình, cũng không hề đặt một câu hỏi tỏ vẻ quan tâm đến anh ta.

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Biết ‘bung lụa’ khi yêu

Cuộc yêu sẽ đầy dư vị và cảm xúc khi cả hai có sự hòa quyện cả về thể xác lẫn tâm hồn. Do vậy, khi cửa phòng ngủ khép lại, bạn hãy để hưng phấn đôi bên được "bung lụa", tháo bỏ hoàn toàn xiêm y giúp vợ chồng được "gần gũi" nhất. Khi hai cơ thể hòa vào 1 trong trạng thái "nguyên bản", không chỉ chàng mà đến chính bạn cũng sẽ thấy ham muốn của mình được đẩy tới cao trào. Lúc đó cuộc yêu của bạn với chàng sẽ không gì có thể cuồng nhiệt hơn là điều chắc chắn.

Biết dành lời khen cho người tình

Lời khen ngợi tất nhiên ai cũng muốn nghe. Nếu như phụ nữ luôn muốn được đánh giá cao trong mọi lĩnh vực nhưng lại e ngại trong “chuyện đó” thì đàn ông ngược lại. Họ thực sự muốn được người phụ nữ của mình coi trọng và ghi nhận sự “vượt trội” của mình trong chuyện chăn gối.

Đàn ông luôn cho rằng khả năng làm “chuyện ấy” một phần nào đó chứng tỏ sức mạnh của mình. Do đó, họ rất cần sự động viên, tán thưởng từ nửa kia sau mỗi lần gần gũi để có thêm tự tin vào bản thân mình. Các cô bồ làm rất tốt điều này.