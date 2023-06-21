5 tư thế 'yêu' khiến đàn ông phát cuồng trong mỗi lần 'lâm trận', chị em nghe qua ngượng chín mặt nhưng lại thích mê khi được thực hiện

Cả nam và nữ ngồi mặt đối mặt ôm lấy nhau lúc “ yêu”. Cơ thể người đàn ông chạm vào vòng 1 người phụ nữ sẽ làm họ bị kích thích mạnh mẽ hơn, ở tư thế này, cả hai cũng có thể thì thầm cho nhau những điều là mình hưng phấn và lên đỉnh cao nhất, trong tư thế này ,người phụ nữ nên hơi nghiêm một tí sẽ mang lại hiệu quá cao hơn.

Đôi khi, sự chủ động của bạn nữ sẽ kích thích ham muốn của bạn nam đấy nhé. Cho nên, tư thế cưỡi ngựa luôn nằm trong danh sách 10 tư thế quan hệ khiến đàn ông phát điên và phát điên vì bạn.

Chàng sẽ là người nằm ở dưới còn nàng là người chủ động cuộc vui. Bạn có thể kiểm soát tốc độ, góc giao hợp và chiều sâu giao hợp theo ý muốn. Đồng thời, những nét quyến rũ của bạn như ngực, mông, đùi,… của nàng sẽ khiến chàng dễ kích thích hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế truyền thống

Các tư thế làm tình đàn ông thích nhất không thể thiếu tư thế truyền thống. Đây là một trong những tư thế quan hệ cơ bản và dễ thực hiện nhất kể cả khi bạn mới bước vào cuộc sống tình dục. Tuy rất đỗi quen thuộc nhưng là tư thế dễ gây khoái cảm và lại không bao giờ nhàm chán.

“Yêu” theo cách truyền thống giúp nam giới làm chủ cuộc yêu và kiểm soát tốc độ. Họ có thể thoải mái ôm, vuốt ve và quan sát cảm xúc thông qua nét mặt của bạn đời. Vị trí này cũng giúp cả hai bên cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc của da thịt.

Nếu 'yêu bằng miệng' là một trong những các tư thế quan hệ đàn ông thích nhất, thì “cậu bé trên đỉnh” – “nam trên nữ dưới” lại là tư thế được phụ nữ ưa chuộng nhất. Bởi các cô gái không việc gì phải làm ngoài việc nằm ngửa và tận hưởng niềm vui bên nửa kia. Các chàng có thể cảm nhận được sự cực khoái của nàng khi hai chân nàng co lên trên lưng chàng.

Tư thế úp thẳng

Úp thẳng là tư thế được khá nhiều cặp đôi lựa chọn khi yêu. Bởi vì “cậu bé” có thể thâm nhập vào “cô bé” cực kỳ sâu. Đầu tiên, nàng nằm sấp xuống giường và đưa phần mông nhô cao lên một chút.

Chàng sẽ đẩy 'cậu bé' vào từ phía sau một cách nhẹ nhàng, hai tay chống xuống giường và bắt đầu nhấp. Chàng có thể tự điều chỉnh độ cao cũng như độ nhấp của mình sao cho cả hai dễ dàng lên đỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Yêu kiểu xoắn

Tư thế xoắn là một biến thể của cách quan hệ truyền thống và là một trong các tư thế quan hệ đàn ông thích nhất. Sự sung sướng của tư thế này khiến các cặp đôi, đặc biệt là cánh mày râu phải ngất ngây.

Ở tư thế này, cô ấy sẽ nằm nghiêng một bên với một chân duỗi thẳng và chân kia đặt trên hông hoặc vai của anh ấy. Người đàn ông chống tay lên nệm hoặc hông của cô ấy để được nâng đỡ.

Quan hệ tình dục trong tư thế xoắn này giúp người đàn ông làm chủ được sự thâm nhập và tốc độ của “cuộc yêu”. Các chàng có thể dùng tay hôn và kích thích vòng 1 để nàng lên đỉnh nhanh hơn.