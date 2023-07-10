5 bí quyết giúp chị em phụ nữ làm chủ 'cuộc yêu', nàng mà áp dụng đảm bảo chồng say mê không lối thoát, cả đời không đi tìm của lạ

Sau khi "yêu", đừng vội vàng mặc quần áo lên người. Hãy cứ để bản thân trong tình trạng nude hoặc bán nude và đầy quyến rũ trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của chàng. Đàn ông rất thích được ngắm nhìn người phụ nữ của mình trong tình trạng khỏa thân, bởi khi đó, tất cả những vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ hay góc cạnh đều được phô bày. Gối đầu lên tay chàng, để cho da thịt được cọ sát vào nhau một lần nữa, nói vài câu chuyện vu vơ trước khi chìm vào giấc ngủ của sự thỏa mãn và tràn đầy.

Bạn còn nhớ cảm giác chàng hôn vào cổ mình? Chàng cũng sẽ có cảm giác hồi hộp tương tự khi được bạn “âu yếm” như vậy. Bí kíp phòng the cho phụ nữ khi mơn trớn vùng cổ của chàng là hãy thử kích thích chàng bằng cách hôn vào cổ với khuôn miệng hơi mở và “huýt sáo” (miệng chum lại và đẩy hơi ra như bạn đang huýt sáo theo điệu nhạc). Sự kết hợp giữa hơi ấm và rung động trên bề mặt da sẽ tạo ra khoái cảm bất ngờ.

Ngoài ra, để thêm gia vị vào nghệ thuật phòng the cho phụ nữ, bạn có thể thử dùng máy rung xỏ ngón tay (fingertip vibe) và mát-xa xung quanh đường chân tóc của chàng.

Nụ hôn đê mê

Nụ hôn luôn là lí do để dẫn đến một cuộc vận động nhẹ nhàng bên chàng. Hôn sẽ giúp chàng có thêm nhiều cảm xúc hơn. Bạn hãy thử chạm nhẹ môi chàng sau đó giữ cho nhịp độ chậm, theo dõi những phản ứng của cơ thể chàng. Nếu chàng đang phấn khích bạn có thể tăng nhanh tốc độ hơn, đôi tay cùng kết hợp ôm lấy chàng hoặc chạm nhẹ vào cơ thể. Hãy cố gắn tấn công chàng vào những điểm nhạy cảm. Đừng đứng yên vì như thế sẽ làm chàng tụt hứng.

Nếu nhiều chị em ngại ngùng, chưa dám chạm tay vi vu trên cơ thể chàng, thì có thể vuốt nhẹ qua mái tóc của anh ấy, hoặc cũng có thể quấn quanh eo nhẹ nhàng.

Ảnh minh họa: Internet

Học cách yêu chiều “cậu nhỏ”

Tiếp xúc với “cậu nhỏ” là cách gây hứng thú cho chàng nhiều nhất. Cách chiều chồng chốn phòng the bạn có thể cân nhắc khi tiếp xúc với cậu nhỏ có thể như là dùng hơi thở nhẹ nhàng gây kích thích lên vùng kín của chàng, hoặc các động tác tay nhẹ nhàng vuốt nắn.

Nếu bạn muốn chàng thêm nhiều kích thích thì các động tác bằng miệng sẽ càng khiến chàng điên cuồng. Mút nhẹ, kích thích lên điểm G của cậu nhỏ sẽ khiến chàng ngây ngất. Các động tác oral sex sẽ giúp chàng như bật dậy mà “tấn công” nàng đấy.

Chuẩn bị tư thế cho “lâm trận”

Để “cậu nhỏ” thêm nhiều kích thích cho cuộc vận động, tư thế của các nàng chính là điểm khơi mào cảm hứng. Có nhiều tư thế giúp cho chị em thực hiện. Hãy chọn một tư thế phù hợp và khiêu khích nhất có thể như ngồi lên đùi chàng vuốt ve hay nằm lên người chàng một cách nhẹ nhàng như một tín hiệu đèn xanh cho việc ân ái.