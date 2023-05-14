3 vị trí 'cực nóng' trên cơ thể đàn ông, trong 'cuộc yêu' chị em chạm nhẹ cũng khiến các anh 'tê tái tâm hồn'

Đặc biệt là với đàn ông, lúc về giường họ thường không dễ dàng thổ lộ mong muốn của mình qua lời nói. Do vậy để chiều được lòng chàng, phụ nữ buộc phải tinh tế và khéo léo trang bị cho mình những tuyệt chiêu riêng để "xung trận" với chàng, bạn mới có thể tự tin "trăm trận trăm thắng", giúp người đàn ông của mình chinh phục mọi cảm xúc chăn gối. Như thế cả đời bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo chàng ra ngoài tìm thú vui mới.

Cuộc yêu của bạn sẽ dễ dàng thăng hoa nếu như cả hai cùng đồng điệu, cùng hiểu nhau, có thể tạo được hưng phấn cho đối phương ở màn dạo đầu. Vì vậy trong mỗi cuộc yêu không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng nên tinh tế để xem chồng mình nhạy cảm nhất ở khu vực nào.

Dưới đây là 3 điểm ‘huyệt đạo’ của đàn ông phụ nữ có mơn trơn ở nơi này trước khi nhập cuộc để giúp chàng trở nên ‘phong độ’ hơn nhé.

Cũng giống như phụ nữ, khuôn ngực chính là vùng nhạy cảm của phái mạnh. Khi nhập cuộc yêu, chàng chỉ cần được đối phương nhẹ nhàng đặt bàn tay mơn trớn vuốt ve là mọi khoái cảm trong bên trong cơ thể như được khuấy động, đánh thức. Vậy nên bạn chớ ngại bỏ qua "điểm nóng" này để giúp chàng bùng nổ cảm xúc chăn gối nhé.

Dùng bàn tay lả lướt trên mái tóc của chàng

Bước vào cuộc yêu, đàn ông luôn muốn được người bạn chung chăn gối vuốt ve âu yếm bằng những cử chỉ ngọt ngào. Chỉ cần bạn khẽ lướt nụ hôn lên trán rồi đưa đôi tay mơn trớn mái tóc chàng, chắc chắn chàng sẽ vô cùng phấn khích. Không ít phụ nữ khi yêu thường bỏ qua hành động này mà không biết đàn ông rất thích được yêu chiều như thế.

Phụ nữ chịu khó mềm dẻo, biến hóa bản thân một chút mới khiến đàn ông hăm hở nhập cuộc yêu. Đơn giản như cùng với nụ hôn, bạn chỉ cần đan những ngón tay vào mái tóc chàng vừa thủ thỉ bên tai những lời yêu có cánh. Sự tiếp xúc giữa tay bạn với da đầu cùng giọng nói ấm áp sẽ khơi dậy trong chàng nhiều cảm xúc lạ, từ ấy hưng phấn sẽ được đẩy lên cao độ. Đương nhiên cuộc yêu giữa hai người sẽ càng cuồng nhiệt, thăng hoa hơn gấp bội phần.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng bàn tay ‘hư hỏng’ lướt trên hông chàng

Một "điểm nóng" tiếp theo mà phụ nữ không nên bỏ qua trong màn khởi động cùng chàng đấy chính là phần ngang hông của phái mạnh. Đây được coi là khu vực hết sức nhạy cảm nên chỉ cần bạn chạm nhẹ bàn tay mềm mại của mình vào đó cũng đã đủ tạo ra sự quyến rũ "chết người" với chàng.

Bàn tay của bạn càng hư hỏng bao nhiêu sẽ càng tạo được sự phấn khích, si mê cho chàng bấy nhiêu. Tay đặt hông chàng, đôi môi thì liên tục mơn trớn từ cánh môi, khuôn mặt rồi lướt xuống vùng cổ, khuôn ngực chàng. Chỉ ngần này động tác mềm dẻo kết hợp cùng lúc chắc chắn chàng sẽ "đứ đừ" nằm yên như chú thỏ bị trúng tên chỉ còn biết ngoan ngoãn "rên rỉ" trong vòng tay bạn.

Một cuộc yêu cuồng nhiệt cũng giống như 1 cuộc chơi gay cấn. Đối thủ càng quyết tâm dồn sức thì mình càng có thêm động lực phấn đấu và ngược lại. Cuộc ân ái giữa bạn và chàng cũng vậy, sự đam mê, khát khao từ hai người chính là chất xúc tác không thể thiếu cho cuộc yêu hoàn hảo. Vậy nên khi nhập cuộc bạn phải luôn chuẩn bị tâm thế thoải mái, hưng phấn nhất có thể để vừa mang lại cảm xúc cho mình cũng như tạo quyết tâm chinh phục cảm xúc thăng hoa tột đỉnh cho người đàn ông bạn yêu.