3 điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể làm tăng 'hưng phấn cực độ' mà nàng nào cũng muốn người thương chạm vào khi 'yêu'

Tâm sự 31/05/2023 12:51

Nhiều cánh mày râu vô cùng bất ngờ khi phần lớn chị em phụ nữ lại có mong muốn đụng chạm vào những vị trí này trong 'cuộc yêu'.

Vùng nách

Nếu bạn nghĩ vùng dưới cánh tay nàng không đủ ‘ma lực’ để mang lại những kích thích thì quả là một thiếu sót rất lớn.

Theo khảo sát cho thấy, vùng nách là một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ mà đa phần chị em muốn được chạm vào bởi có hàng loạt đầu dây thần kinh kích dục.

Để massage vùng nách, chàng hãy nhẹ nhàng lướt các ngón tay đi lên xuống rồi chuyển sang chuyển động tròn với tốc độ nhanh hơn. Sẽ khiến nàng đê mê tột độ.

3 điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể làm tăng 'hưng phấn cực độ' mà nàng nào cũng muốn người thương chạm vào khi 'yêu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lòng bàn chân và ngón chân

Thật bất ngờ khi biết lòng bàn chân là một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ. Lòng bàn chân có chứa các điểm áp lực kích thích, đồng thời là nơi hội tụ của đầy các đầu dây thần kinh.

Chàng có thể chạm vào lòng bàn chân nàng và massage theo chuyển động tròn để nàng không chỉ cảm thấy nhột mà còn “sướng tê người”.

Hoặc bạn có thể bắt đầu massage từ các ngón chân đến phần trên mắt cá chân, rồi từ mắt cá chân trở xuống ngón chân để tạo nên cảm giác thích thú không hề nhỏ cho nàng.

Màn dạo đầu cháy bỏng nhờ kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ là một cách đưa nàng lên giường được khá nhiều cánh mày râu áp dụng.

Song trước khi ân ái, điều quan trọng để giúp nàng lên đỉnh là chàng hãy kết hợp kích thích nhiều vị trí nhạy cảm trên cơ thể nàng. Có như vậy, phụ nữ mới sẵn sàng bước vào cuộc “yêu” nồng nhiệt nhất.

3 điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể làm tăng 'hưng phấn cực độ' mà nàng nào cũng muốn người thương chạm vào khi 'yêu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ vùng rốn trở xuống

Bạn hãy yên tâm rằng chị em phụ nữ đều rất thích được nằm gọn trong một vòng tay chắc chắn nên đừng ngại ngần mà hãy đặt tay lên vùng hông hoặc vòng tay qua hông của cô nàng. Trong lúc ôm nàng bạn hoàn toàn có thể hôn nàng vào gáy và thực hiện động tác ôm eo từ phía sau. Đồng thời để bàn tay lướt dọc từ xương sườn thấp nhất đến xương chậu và thực hiện xoa bóp nhẹ nhàng quanh khu vực này. Bạn có thể đôi lần dùng tay để khám phá vùng cấm cô ấy tuy nhiên đừng quá tham lam và vội vàng quá mà dễ làm hỏng cả việc lớn.

3 điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể làm tăng 'hưng phấn cực độ' mà nàng nào cũng muốn người thương chạm vào khi 'yêu' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

'Yêu bằng miệng' dễ 'thăng hoa' và 'thỏa mãn' nhưng lại tiềm ẩn 4 hậu quả nghiêm trọng, cặp đôi nào cũng nên biết!

'Yêu bằng miệng' dễ 'thăng hoa' và 'thỏa mãn' nhưng lại tiềm ẩn 4 hậu quả nghiêm trọng, cặp đôi nào cũng nên biết!

Nhiều cặp đôi lựa chọn hình thức 'yêu bằng miệng' để tăng thêm 'khoái cảm' cho cả hai nhưng lại không biết rằng 'cách yêu' này sẽ khiến cả hai mắc phải những nguy hiểm khôn lường.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the điểm nhạy cảm của phụ nữ

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