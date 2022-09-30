Xui xẻo sắp ập đến , vây lấy 3 con giáp sau trong 5 ngày tới (1/10-5/10) sự nghiệp tụt dốc, tài lộc hao hụt, kiếm 1 mất 10, khó kiểm soát tiền bạc, rỗng ví lúc nào không hay

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 14:44

Top 3 con giáp xui xẻo bao vây, vận hạn xui liên miên, làm chuyện gì cũng thất bại, dễ gặp tai nạn hao tiền hao của, tài lộc giảm sút.

Tuổi Sửu

Xui xẻo sắp ập đến , vây lấy 3 con giáp sau trong 5 ngày tới (1/10-5/10) sự nghiệp tụt dốc, tài lộc hao hụt, kiếm 1 mất 10, khó kiểm soát tiền bạc, rỗng ví lúc nào không hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vào 5 ngày tới (1/10-5/10), sự nghiệp của người tuổi Sửu có những bước phát triển nhất định song do phạm phải vận hạn xui xẻo nên chưa được như ý muốn. Theo tử vi, 5 ngày tới (1/10-5/10), con giáp này cần phải nỗ lực hết mình mới mong có được sự thăng quan tiến chức bởi Tuế Can lộ xuất Thương Quan tinh, bản mệnh có thể xung đột với cấp trên. 

Về tài lộc, tuổi Sửu có thể gặt hái được kha khá thành công song chớ dại mà thực hiện những việc có liên quan đến phi pháp. Tiền đó có đến cũng sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi. 

Để tránh xa xui xẻo, tuổi Sửu không nên đi lại xa, tránh khu vực sông nước. Trong làm việc, nếu có thể nên lựa chọn đối tác không thuộc tuổi Tý, Tỵ, Tuất.

Tuổi Tỵ

Xui xẻo sắp ập đến , vây lấy 3 con giáp sau trong 5 ngày tới (1/10-5/10) sự nghiệp tụt dốc, tài lộc hao hụt, kiếm 1 mất 10, khó kiểm soát tiền bạc, rỗng ví lúc nào không hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng thuộc top con giáp gặp đại hạn vào cuối năm 2022, Tỵ nên cẩn thận bởi cuối năm nay mình phải cục diện Xung Thái Tuế, vận trình lâm nguy. Sự nghiệp của Tỵ cuối năm nay không ổn định, dễ gặp xui xẻo, công việc có vài biến động.

Đường tài vận bất ổn, phải chi rất nhiều tiền bạc vào những việc không đáng. Hôn nhân khá nhiều mua thuẫn, Tỵ nên nhẫn nhịn trong thời gian này kẻo mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tình hình sức khỏe của Tỵ vào 5 ngày tới (23-27/09) không được tốt, coi chừng nhập viện vì gan, thận. Đi đường nhớ thật cẩn thận, tuyệt đối không chơi trò liên quan đến sông nước, mạo hiểm.

Những việc tuổi Tỵ nên và không nên làm trong 5 ngày tới (1/10-5/10) không nên khởi nghiệp, đổi việc… để đổi vận, chủ động thay đổi, tìm kiếm duyên lành, tránh đi chơi xa, du lịch xa đặc biệt những khu vực sông hồ, ao, biển. 

Tuổi Thân

Xui xẻo sắp ập đến , vây lấy 3 con giáp sau trong 5 ngày tới (1/10-5/10) sự nghiệp tụt dốc, tài lộc hao hụt, kiếm 1 mất 10, khó kiểm soát tiền bạc, rỗng ví lúc nào không hay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

5 ngày tới (1/10-5/10) tuổi Thân đã gặp khó khăn về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, làm ăn, buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài tốn của. Ngoài ra, bạn cũng phải đề phòng các vấn đề về trộm cắp tài sản, tiểu họa. Đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Bạn đơn độc trong mọi việc, khó có thể nhờ anh em, bạn bè giúp đỡ. Vận trình của những người sinh năm Khỉ cũng không như ý, dễ bị hao tài, tốn của.

Gia đình không êm ấm, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến công việc và tài chính. Sức khỏe của người tuổi Thân không được tốt lắm. Bạn phải cẩn thận khi đi xa, lái xe, làm công việc nguy hiểm. 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xui xẻo bủa vây 3 con giáp trong 4 ngày tới (1-4/10) khả năng gặp họa liên quan đến tiền bạc, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, mất một khối tài sản lớn, tâm trí bất an

Xui xẻo bủa vây 3 con giáp trong 4 ngày tới (1-4/10) khả năng gặp họa liên quan đến tiền bạc, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, mất một khối tài sản lớn, tâm trí bất an

Chia buồn cho 3 con giáp vào tuần này gặp phải hạn tiểu nhân, làm gì cũng dễ bị phá, mọi chuyện đều khó thành công, tinh thần lao đao, suy sụp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 14 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10