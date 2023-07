Xuất hành là gì? Những lưu ý khi xuất hành đầu năm để cả năm viên mãn

Tuy nhiên, việc lựa chọn giờ hay hướng để xuất hành đầu năm thường được mọi người thực hiện một cách rất nghiêm túc. Cụ thể, trước khi đi, chúng ta phải tìm hiểu giờ tốt, hướng tốt hợp tuổi hay cung mệnh của bản thân và gia đình. Điều này sẽ giúp mang đến một năm mới may mắn, bình an và thuận lợi. Với quan niệm thực hiện xuất hành đúng giờ và đúng hướng sẽ giúp hanh thông, đại cát trong tất cả mọi việc năm mới sắp tới.

Theo quan niệm của ông bà, cha mẹ hiện nay, thì năm mới không được diện đồ đen hoặc trắng đặc biệt là khi khởi hành đầu năm. Vì 2 màu sắc này sẽ mang đến những điềm không may, màu đen u tối, màu trắng mất mác. Thay vào đó nên chọn những bộ quần áo có màu sắc tươi mới như đỏ, vàng, cam để thu hút sự may mắn, tài lộc.

2. Không về nhà ngoại các mùng 1, 4 và 5 Tết

Theo dân gian có quan niệm con gái và con rể chỉ nên về thăm bên ngoại chúc Tết vào ngày mùng 2 hoặc 3. Do đó, bạn hãy tránh các ngày như mùng 1, 4, 5, bởi vì cho rằng chúc Tết và tỏ lòng hiếu kính với nhà nội vào ngày đầu năm mới và thăm ngoại mùng 2, 3 thì sẽ có tài lộc, may mắn, đến với gia đình bên vợ.

3. Nên gặp những người "nhẹ vía" khi xuất hành

Quan niệm ngày xưa và bây giờ khá là khác nhau, trước đây gặp được nam giới nhẹ vía đầu tiên khi ra khỏi nhà là sẽ được may mắn, phúc lộc. Còn hiện tại thì người ta lại cho rằng chỉ cần gặp người có tính vui vẻ, thân thiện không quan trọng là nam hay nữ thì đều được coi là nhẹ vía. Vì sự vui vẻ đầu năm luôn mang đến vận khí tốt và phát tài phát lộc hơn trong năm mới.

4. Nên cầu phúc ở đền và chùa thay cho cầu tài lộc

Nhiều gia đình hiện vẫn luôn chọn đền chùa là địa điểm để xuất hành đầu năm. Mọi người sẽ được bốc quẻ, rút bao lì xì trên cây của nhà chùa treo. Mọi nghi thức này đều hướng đến cầu nguyện cho sự bình an, thuận buồm xuôi gió trong năm mới.

5. Chọn hướng xuất hành năm 2023 phù hợp gia chủ

Việc chọn đúng thời gian và hướng hợp mệnh với gia chủ là điềm báo năm mới thịnh vượng, an lành. Hướng xuất hành sẽ được tính từ nhà đến nơi muốn đến, nên chọn địa điểm cố định cần đến và đi thẳng đến đó rồi mới ghé sang các nơi khác. Việc chọn đúng hướng, đúng thời điểm sẽ giúp thu hút thêm nhiều tài lộc, may mắn và niềm vui trong năm mới.

Ngoài ra, việc chọn đúng hướng, đúng giờ thôi chưa đủ, bạn cần phải cố gắng làm thêm những việc tốt trong năm mới. Ông bà thường có câu ở hiền gặp lành, tích phúc đức để mọi chuyện đều sẽ có thể gặp dữ hóa lành, tránh những việc làm gây nghiệp khiến tai hoạ về sau.

Ảnh minh họa: Internet

6. Chọn đúng ngày và giờ xuất hành đẹp

Việc ra khỏi nhà trong ngày đầu xuân năm mới là để đi tìm may mắn, tài lộc cho mình và gia đình, nên cần phải đi đúng theo khung giờ hợp mệnh. Nếu đi vào giờ xấu thì rất dễ gặp phải điềm không may, xui xẻo cho năm mới. Trước khi xuất hành, nên tìm hiểu chọn ra khung giờ và ngày hợp tuổi, hợp mệnh để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong năm mới.

7. Tuyệt đối không xuất hành trong ngày mùng 5 Tết

Mồng năm, mười bốn, hăm ba một câu ca dao khá quen thuộc ông bà ta thường sử dụng. Nếu đi chơi vào ngày này cũng thiệt huống chi là buôn bán, nên ngày mùng 5 được xem là ngày đại kỵ để xuất hành. Do hiện tại có khá nhiều người bắt buộc phải đi làm vào mùng 6, thì nên đi sớm hơn để tránh được ngày mùng 5, hạn chế được sự xui xẻo, gặp việc cản trở không suôn sẻ.

8. Kiêng kỵ nói những chuyện xui xẻo trong ngày Tết

Một điều kiêng kỵ vào ngày đầu năm luôn được ông bà, cha mẹ dặn dò chính là không được nói những lời xui xẻo, tiêu cực vào những ngày này. Vì nó có thể đem đến những chuyện không may, gặp xui trong cuộc sống năm mới. Hãy trao cho nhau những lời hay ý đẹp, những câu chúc thật chân thành.

9. Xuất hành đầu năm 2023 với tâm trạng tốt và vui tươi

Mong muốn cả năm bình an, thì hãy bình an từ khi mở màn vào dịp đầu năm mới. Hãy cố gắng luôn ở một tâm trạng vui vẻ, hứng khởi để cả năm đều thu hút những điều tích cực, may mắn.

Hướng, ngày và giờ xuất hành đầu năm 2023 Quý Mão để gặp may mắn

Hướng xuất hành luôn là một điều quan trọng ngày đầu năm, được rất nhiều người quan tâm, vì nó sẽ giúp cho vận khí cả năm gặp được nhiều tài lộc và may mắn. Theo các chuyên gia, thì bạn nên chọn xuất hành vào ngày đầu năm mùng 1, mùng 2 hoặc là mùng 4 Tết.

Nếu như xuất hành vào ngày mùng 1 đầu năm thì nên chọn giờ Thìn, Ngọ, Mùi, Tý, Sửu. Vào ngày mùng 2 thì bạn nên chọn vào giờ Mão, Ngọ, Tỵ, còn nếu mùng 4 thì sẽ vào giờ Mão, Mùi, Thìn.

Ảnh minh họa: Internet

Các hướng xuất hành tham khảo:

Vào mùng 1 nên chọn hướng Đông Nam để cầu tài lộc, hướng Tây Bắc để cầu may mắn.

Mùng 2 nên chọn hướng Tây Nam để cầu may mắn và hướng Chính Đông để cầu Tài Lộc.

Mùng 3 nên chọn hướng Đông Nam để cầu may mắn và chọn hướng Chính Bắc để cầu tài lộc.

Ngoài ra mọi người sẽ có thể xem theo Lục Diệu, một bộ môn thiên văn đã được Gia Cát Lượng nghiên cứu. Được nghiên cứu để tính toán ngày tốt và ngày xấu của năm. Cách tính theo Lục Diệu sẽ có thể áp dụng để tính ngày, giờ xuất hành trong năm mới.

Trong đó Lục có nghĩa là sáu và Diệu sẽ là tinh diệu, chòm sao, có nghĩa là 6 chòm sao, 6 đại lượng hiện đang phát triển và chuyển động. Tính toán thời gian theo Lục Diệu rất nhanh, được Gia Cát Lượng áp dụng khi hành quân. Được chia ra làm 6 giờ 3 giờ tốt và 3 giờ xấu, trong đó thì có Tốc Hỷ, Đại An, Tiểu Cát là 3 giờ tốt.

Tiểu Cát với tiểu là nhỏ, cát là may mắn, được xem là giờ bắt đầu cho nhóm các khung giờ tốt trong Lục Diệu. Có nghĩa là điều may mắn nhỏ, được quý nhân phù trợ.

Tốc Hỷ với tốc là nhanh, Hỷ là may mắn, có thể gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Mang lại sự may mắn thứ 2 trong khung giờ trong Lục Diệu.

Đại An có nghĩa là sự ổn định, yên bình, bền vững kéo dài. Khi lựa chọn xuất hành đầu năm vào giờ này sẽ giúp cả năm bình ổn, có nhiều tài lộc và may mắn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm