Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 3/6/2023 hôm nay, tuổi Thân đang làm quan hoặc muốn lên chức sẽ có thuận lợi. Đề xuất của bản mệnh sẽ được xem xét, tin vui nhiều hơn tin buồn. Những hợp đồng còn bỏ dở sẽ được ký kết suôn sẻ và may mắn, được lộc từ khách.

Vận trình tình cảm cũng tốt đẹp không kém. Chuyện ấm áp nhất trên đời, không gì hơn là có người hiểu, có người thương mình. Hiện tại gia đình bản mệnh yên ổn, hạnh phúc và đó chính là may mắn hơn rất nhiều người, hãy trân trọng.

Con giáp này cũng được đón tài lộc về tay. Ngoài công việc chính, bản mệnh có thêm thu nhập ngoài, giúp bản mệnh thêm phần dư dả.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Con số may mắn : 25 , 1 , 3

Tuổi Tý

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra khá suôn sẻ. Dự đoán đường phát triển công danh có phần dễ dàng hơn trước, song con giáp này cần tập trung phát huy điểm mạnh của mình mới có thể nắm bắt được nhiều cơ hội tốt.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này nhận thêm một vài nguồn thu nhập ngoài nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Do đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn trước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp ngáng trở. Vì mải mê kiếm tiền nên người độc thân bỏ lỡ nhiều mối nhân duyên tốt lành. Tốt nhất là bạn cần học cách cân bằng tốt giữa sự nghiệp và công việc.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 36 , 81 , 9

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng Thứ Bảy 03/06/2023 ngày mai, đường công danh sự nghiệp của Tuổi Dậu sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Dậu nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

3 con giáp may mắn nhất ngày mai. Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là Tuổi Dậu nên học cách sắp xếp thời gian và công việc thật hợp lý, tránh để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Trên phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này Tuổi Dậu và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó, đối phương không hiểu rằng bản thân bạn cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

Vận trình tài lộc của Tuổi Dậu trong ngày hôm nay cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên Tuổi Dậu sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, Tuổi Dậu cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 15 , 30 , 51

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!