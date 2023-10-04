Xin chúc mừng người phụ nữ có 1 trong 3 nét tướng này, dễ gặp quý nhân, CẢ ĐỜI PHÚ QUÝ, không lo thiếu tiền, cả đời viên mãn

Người có khuôn miệng hướng lên trên, lúc nào cũng như đang cười thường là người tốt bụng, hướng thiện. Người này dễ tạo được thiện cảm với người khác nên được nhiều người yêu quý. Trong cuộc sống, họ gặp được nhiều người tốt.

Cuộc đời của họ thường khá êm đềm, bằng phẳng, ít gặp biến cố. Người có tướng miệng này về già thường có cuộc sống vui vẻ, an nhàn, sức khỏe dồi dào.

Lông mày là một trong những nét quan trọng trên gương mặt. Trong nhân tướng học, người ta có thể nhìn vào hình dáng, độ mỏng dày của lông mày để đưa ra những dự đoán về tính cách cũng như số mệnh của một người.

Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ có đôi mắt mềm mại, ấm áp thường dễ có được sự yêu mến của những người xung quanh. Kết hợp với một cặp lông mày đẹp thì gương mặt càng thêm thanh tú, sắc nét. Lông mày đẹp tức là hình dáng lông mày gọn gàng, cân đối, không quá thưa và có độ cong vừa phải. Phụ nữ có kiểu lông mày này thường vượng vận quý nhân, luôn được người khác yêu mến. Khi kết hôn, họ cũng được chồng yêu chiều hết mực.

Trán rộng và cao

Trong nhân tướng học, trán được coi là biểu tượng của trí tuệ và tài năng. Nếu một người phụ nữ có vầng trán rộng và cao, điều đó có nghĩa là cô ấy rất thông minh và tài năng. Bởi vì loại trán này có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn và đáng tin cậy, khiến cho ai cũng cảm thấy được dựa dẫm và tin tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong văn hóa truyền thống, "trán đẹp" dùng để chỉ vầng trán có hình dáng cân đối, rộng, cao, nhẵn và sạch sẽ. Kiểu trán này có thể mang lại cho mọi người suy nghĩ và logic rõ ràng. Vì vậy, nếu phụ nữ muốn thịnh vượng, họ cần chú ý đến khả năng học tập và tư duy của mình, đồng thời giữ thái độ tốt nhất.

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