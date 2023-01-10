Xin chúc mừng 3 con giáp này đổi vận phát tài, cuộc sống lên hương, đổi nhà đổi xe trong 3 ngày tới (11, 12, 13/1/2023)

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 18:25

Trong 3 ngày tới (11, 12, 13/1/2023), 3 con giáp có được vận may, vô số tài lộc về nhà, tiền tài đầy ắp, cơ hội trúng lớn không ai bằng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, tháng 1 này hứa hẹn là khoảng thời gian tuổi Tỵ có nhiều sự biến chuyển tích cực trong sự nghiệp. Đây là lúc để con giáp này tập trung phát triển bản thân và thể hiện năng lực của mình.

Xin chúc mừng 3 con giáp này đổi vận phát tài, cuộc sống lên hương, đổi nhà đổi xe trong 3 ngày tới (11, 12, 13/1/2023) - Ảnh 1
Lúc khởi đầu sẽ khó tránh khỏi bỡ ngỡ nhưng hãy cứ bước tiếp và tin tưởng vào bản thân mình, tuổi Mão sẽ giành được thành quả xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, vào 3 ngày tới (11, 12, 13/1/2023), người tuổi Tỵ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn, từ các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp tới chuyện công việc, hợp đồng, hợp tác.

Những thách thức đang chờ đợi phía trước song đừng quên trong đó cũng ẩn chứa nhiều cơ hội. Lúc khởi đầu sẽ khó tránh khỏi bỡ ngỡ nhưng hãy cứ bước tiếp và tin tưởng vào bản thân mình, tuổi Mão sẽ giành được thành quả xứng đáng. Bản mệnh có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía đồng nghiệp. Hãy trân trọng sự giúp đỡ đó và giúp đỡ mọi người khi có khả năng.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần là những người chu đáo, tỉ mỉ trong công việc và tinh tế trong cách cư xử. Là người cẩn trọng, nghiêm túc nên bạn rất ít khi mắc sai lầm. “Chậm nhưng chắc”, đó chính là những từ để miêu tả về sự nghiệp của con giáp này.

Xin chúc mừng 3 con giáp này đổi vận phát tài, cuộc sống lên hương, đổi nhà đổi xe trong 3 ngày tới (11, 12, 13/1/2023) - Ảnh 2
Ngoài thu nhập từ nghề chính, bạn cũng có thể có được các khoản thu không nhỏ từ nghề tay trái hoặc các công việc thời vụ - Ảnh minh họa: Internet

Thành công đến với bạn có thể chậm nhưng bền. Từ ngày 11/1 đến ngày 13/1 người tuổi Dần liên tục được Thần Tài phù hộ, công việc, gặp nhiều may mắn, lộc tài tăng tiến. Ngoài thu nhập từ nghề chính, bạn cũng có thể có được các khoản thu không nhỏ từ nghề tay trái hoặc các công việc thời vụ.

Nhờ có sự giúp đỡ của các quý nhân, người tuổi Dần có thể dễ dàng vượt qua các vấn đề ở nơi làm việc. Tích lũy được một khoản tiền rủng rẻng, đây cũng là thời điểm con giáp này có thể tậu về được những tài sản có giá trị về cho bản thân và gia đình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người khôn khéo, mềm mỏng, biết đối nhân xử thế. Trong công việc, họ thể hiện bản thân là người có trách nhiệm. Chỉ cần được giao nhiệm vụ thì họ sẽ cố hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Con giáp tuổi Mão sở hữu trí tuệ thông minh hơn người lại ham học hỏi, tư duy tốt nên có thể thành công.

Xin chúc mừng 3 con giáp này đổi vận phát tài, cuộc sống lên hương, đổi nhà đổi xe trong 3 ngày tới (11, 12, 13/1/2023) - Ảnh 3
Người làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Những người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này luôn giữ suy nghĩ tích cực, lạc quan. Dù xuất thân nghèo khó nhưng họ luôn có khao khát thay đổi cuộc sống bằng chính năng lực của mình. Con giáp tuổi Mão luôn giữ vững niềm tin, hy vọng.

3 ngày tới (11 - 13/1) người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống. Chính bởi vậy nên người làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Những người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Trong khi đó, con giáp tuổi Mão làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay (10/1), ý trời đã định, hỷ sự song hành, 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp được Quý Nhân giúp đỡ, tài lộc hanh thông

Sau hôm nay (10/1), ý trời đã định, hỷ sự song hành, 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp được Quý Nhân giúp đỡ, tài lộc hanh thông

Sau hôm nay (10/1), nhờ biết nắm bắt thời cơ lại nỗ lực hết mình, 3 con giáp này đạt được nhiều thành tựu, lương bổng tăng hơn trước rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 47 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 57 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 2 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9