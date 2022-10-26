Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc 5 lần liên tiếp vào những ngày cuối tháng 10 này (27/10 - 31/10)

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 16:09

5 ngày cuối tháng 10 (27/10 - 31/10), những con giáp này được dự báo có phúc lộc dồi dào, thăng hoa trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Ngọ dù trong cuộc sống hay công việc đều có tinh thần trách nhiệm cao. Họ thông minh, tài năng hơn người, sống có đầu tóc cuối. Người tuổi này yêu thương gia đình, sống hiếu thảo với cha mẹ, chan hòa với anh chị em. Trong xã hội, người tuổi này biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu quý.

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc 5 lần liên tiếp vào những ngày cuối tháng 10 này (27/10 - 31/10) - Ảnh 1
Sự nghiệp của họ thêm hanh thông, thuận lợi. Con giáp này có thể phát triển sự nghiệp ổn định - Ảnh minh họa: Internet

 

Từ ngày 27/10 đến ngày 31/10, người tuổi Ngọ có tiền vào như nước, tin vui đến nhà. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội trong việc. Sự nghiệp của họ thêm hanh thông, thuận lợi. Con giáp này có thể phát triển sự nghiệp ổn định. Những người có ý định kinh doanh thì hãy chớp lấy cơ hội để khai trương, mở hàng.

Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có thể thay đổi công việc hoặc bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. Những thay đổi mới này sẽ khiến họ tràn đầy tự tin, tiền về đầy túi. Người tuổi này được dự đoán sẽ nhận được những thành tựu đáng ghen tị.

Tuổi Tý

Trong thời gian qua, cuộc sống của người tuổi Tý có nhiều biến động. Vào những ngày cuối tháng, con giáp này được Thần Tài chiếu cố, làm gì cũng kiếm được tiền. Bản mệnh còn nhận được sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè nên công việc và cuộc sống đều thuận lợi.

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc 5 lần liên tiếp vào những ngày cuối tháng 10 này (27/10 - 31/10) - Ảnh 2
Người làm ăn kinh doanh có thể phát huy mọi tiềm năng của mình trong giai đoạn này. Nhờ đó, bản mệnh thu về khối tài sản lớn mà bản thân cũng không nghĩ tới - Ảnh minh họa: Internet

Dự báo, 5 ngày cuối tháng 10 này (27 - 31/10), tuổi Tý sẽ có tiền tài dư dả. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể phát huy mọi tiềm năng của mình trong giai đoạn này. Nhờ đó, bản mệnh thu về khối tài sản lớn mà bản thân cũng không nghĩ tới.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tý và nửa kia có thể đón nhận những tin vui bất ngờ, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Mão 

Đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, người tuổi Mão không bao giờ sợ thất bại, họ vẫn sẽ luôn kiên trì đến cùng. Người tuổi này thích học hỏi, có thể kiểm soát được ham muốn của mình, biết đâu là điều bản thân có thể làm được và hoàn thành tốt.

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc 5 lần liên tiếp vào những ngày cuối tháng 10 này (27/10 - 31/10) - Ảnh 3
Vốn là người có năng lực, nay thêm cát tinh trợ mệnh, người tuổi Mão sẽ đạt được cả công danh lẫn tài lộc, cuộc sống ngập tràn niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong 5 ngày tới (27 - 31/10), người tuổi Mão sẽ có sự chuyển biến tích cực trong vận trình. Cụ thể, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn hơn, thuận lợi hơn dù làm bất cứ công việc gì.

Vốn là người có năng lực, nay thêm cát tinh trợ mệnh, người tuổi Mão sẽ đạt được cả công danh lẫn tài lộc, cuộc sống ngập tràn niềm vui.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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