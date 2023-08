Xem tử vi tuổi Mậu Dần năm 2021 chi tiết nhất

Những thông tin về tử vi tuổi Mậu Dần năm 2021 sẽ chỉ cho bạn biết trong năm tân sửu bạn có thể gặp những vận may cũng như vận hạn gì để từ đó có cách tăng may mắn cũng như giảm xui xẻo.

- Về địa chi: dần gặp sửu nên bình thường.

- Về thiên can: mậu gặp tân cũng bình thường

- Sao chiếu mệnh: Sao La hầu

- Vận hạn: Hạn Diêm vương

1. Tổng quan tử vi tuổi mậu dần nữ mạng năm 2021

+ Sao chiếu mệnh

Sao La hầu còn gọi là sao Khẩu thiệt tinh được xem là sao hung tinh thuộc hành Kim. Chúng thường không mang lại may mắn cho người được chiếu mạng. Dù là nam hay nữ bạn cũng nên cẩn thận khi gặp phải. Sao này sẽ ảnh hưởng nhiều nhất vào tháng 1, tháng 7 âm lịch.

Tuổi Mậu Dần nữ mạng sẽ gặp sao La hầu chiếu mạng trong năm 2021

Bạn sẽ dễ bị hao hụt tiền bạc, bệnh tật, đa sầu, đa cảm, khẩu thiệt, thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt.

Những người thuộc mệnh Kim và Mộc thường phải chịu ảnh hưởng nặng nề hơn các mệnh khác vì La Hầu thuộc Hành Kim. Đối với người nữ thường gặp tai tiếng, buồn bực, cãi vã, kiện thưa không đáng có.

Tóm lại, những người gặp gặp sao La hầu chiếu mạng trong năm 2021 nên tránh đầu tư làm ăn lớn, đề phòng đau ốm, cẩn thận, tránh cãi cọ tranh chấp, kiện tụng, dễ mang tiếng xấu, bị nghi ngờ, hiểu lầm.

+ Vận hạn

Tử vi tuổi Mậu Dần năm 2021 nữ mạng sẽ gặp hạn Diêm Vương, nghĩa là may mắn có tài lộc, gia đình sẽ vẹn toàn hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu đang đau bệnh lâu ngày ắt khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà khi sanh đẻ nên cẩn thận.

Tử vi tuổi mậu dần năm 2021 nữ mạng sẽ gặp hạn Diêm Vương

Các tài liệu cổ đã ghi chép lại về hạn Diêm Vương như sau:

“Diêm Vương rất kỵ đàn bà

Rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong”

Nghĩa là theo 2 câu thơ trên thì đàn bà gặp hạn Diêm Vương rất bất lợi trong việc mang thai, sinh con. Tình hình nặng nhất có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, hạn Diêm Vương lại mang đến may mắn về tiền bạc, việc làm ăn sẽ hanh thông, những người buôn bán, kinh doanh sẽ có cơ hội phát triển nhanh chóng.

+ Vận niên

Hổ nhập nội có nghĩa là cọp về sa mạc, đồng bằng, sẽ không có mồi mà ăn. Vì thế, trong năm 2021, nữ tuổi mậu dần trong buôn bán, kinh doanh lúc đầu ắt sẽ gặp chút ít khó khăn, nhưng về sau tương đối ổn, gặp nhiều dịp may để phát tài.

Buôn bán, kinh doanh lúc đầu ắt sẽ gặp chút ít khó khăn, nhưng về sau tương đối ổn

Lời khuyên cho bản mệnh này trong năm nay là không nên làm những việc có tính mạo hiểm cao, nên làm phúc giúp người, tập tính nhẫn nại, khiêm nhường, vị tha.

2. Tổng quan tử vi tuổi mậu dần nam mạng năm 2021

+ Sao chiếu mệnh

Năm nay, nam mạng mậu dần sẽ gặp sao Sao Vân hán chiếu mệnh. Sao Vân hán hay còn gọi là Vân hớn - một hung tinh thường gây ra bệnh tật, nếu nữ nhân sẽ khó sinh họa huyết quang còn nam nhân thì công việc bất lợi.

Gia đạo cũng bất an, đất đai không thuận lợi nên mọi việc đều phải cẩn trọng. Những vấn đề xấu sẽ đe dọa người thuộc sao Vân hán thường là:

- Công việc làm ăn trung bình, thậm chí có thể không tốt.

- Khẩu thiệt gây thị phi.

- Nên đề phòng gặp đau ốm, thương tật, vạ miệng.

- Nếu là nam dễ bị kiện thưa bất lợi, là nữ thì không tốt về thai sản, đặc biệt là vào các tháng 4, tháng 8 âm lịch.

- Gia đạo lục đục, đất đai dễ tranh chấp.

- Năm này, những người bị sao Vân hán chiếu mệnh thường trở nên bảo thủ, không ưa sự thay cũ đổi mới. Vì thế, họ thường dễ vướng vào những rắc rối liên quan đến giấy tờ, kiện tụng, tranh chấp, nóng nảy mà không giữ được bình tĩnh gây cãi cọ.

Nam mạng Mậu Dần sẽ gặp sao Sao Vân hán chiếu mệnh

Nhưng nói chung, sao Vân Hán vẫn là sao tương đối lành nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công ăn việc làm cũng như sức khỏe. Nhưng bạn bên lưu ý một vài thời điểm quan trọng trong năm cần kiêng cữ, giữ gìn bổn mạng, lời ăn tiếng nói nên nhường nhịn để tránh gặp phải thị phi rắc rối không cần thiết vào các tháng tháng 4, tháng 8 âm lịch.

>>> Xem thêm:

- Xem ngay tử vi tuổi bính dần năm 2021 có gì đặc biệt

+ Vận hạn

Trong năm nay, nam mạng mậu dần sẽ gặp Thiên la chiếu mệnh, nên phòng cảnh ly biệt phu thê, vợ chồng phải nhẫn nhịn nhau để gia đạo ấm êm. Đàn bà không nên quá ghen tuông, to tiếng tránh chuyện bé xé ra to. Tâm trí thường không yên, hay lo lắng nhiều điều.

Hạn Thiên la khi gặp phải dễ bị quỷ ma quấy phá, tâm lý sẽ bất an, thậm chí bệnh kỳ quái. Đa phần bệnh tật chủ yếu do tinh thần, tâm lý, trí não, một vài trường hợp có thể mắc chứng trầm cảm, lo âu quá độ, cảm giác không được an toàn, yên tâm, trong người thường nôn nao, bồn chồn, tinh thần thiếu tập trung, nhiều người có thể gặp cảnh mất ngủ về đêm, nằm mơ thấy ác mộng.

Nam mạng mậu dần sẽ gặp Thiên la chiếu mệnh

Một số tài liệu có ghi lại rằng, hạn Thiên la thường làm cho vợ chồng mâu thuẫn, bất hòa, cãi cọ, gia đạo trắc trở lục đục, người vợ thường ghen tuông, lời qua tiếng lại xào xáo gia đình. Những chuyện nhỏ trong gia đình thường hóa lớn, dẫn tới tình cảnh vợ chồng chia tay, ly dị, ly thân. Vì thế, lời khuyên là vợ chồng nên nhẫn nhịn nhau, như vậy mới hạnh phúc vượt qua được kiếp nạn.

Hạn Thiên la nằm trong tám hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu không may gặp trúng năm hạn Thiên la thì sức khỏe và tâm lý của người đó sẽ không được ổn định.

+ Vận niên

Trong năm nay, những nam mạng mậu dần không nên mạo hiểm trong việc đầu tư kinh doanh mới, trong gia đạo nên nhường nhịn vị tha, làm phúc giúp người khác.

Hổ nhập nội nghĩa là cọp về đồng bằng, sa mạc nên không tìm được mồi, thường xuyên đói kém, hung hãn. Việc kinh doanh buôn bán lúc đầu sẽ gặp chút ít khó khăn, nhưng về sau sẽ đạt được thành công nhỏ.

Nam mạng mậu dần không nên mạo hiểm trong việc đầu tư kinh doanh mới

+ Hướng xuất hành tốt cho người tuổi mậu dần trong năm 2021

Theo truyền thống Việt Nam thì sau khi xông nhà đầu năm mới thì mọi người có thể chọn hướng xuất hành đầu năm tân sửu 2021, chủ nhà tuổi mậu dần có thể xuất hành ra khỏi nhà sau lúc giao thừa để đi lễ chùa, lễ đền cầu phúc, có người lại chọn bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Ba, mùng Năm Tết tùy hoàn cảnh cụ thể.

Tuổi mậu dần nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2021 theo các hướng sau:

- mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 12/2/2021): xuất hành về hướng Tây Nam

- Mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 14/2/2021): xuất hành theo hướng Đông Nam, Tây Bắc.

- Mùng 5 tết (thứ 3 ngày 16/2/2021): xuất hành hướng Đông Nam, Tây Bắc.

+ Tuổi hợp xông nhà cho người mậu dần sinh năm 1998

Trong dịp đầu năm, muốn vạn sự hanh thông thì gia chủ tuổi mậu dần nên mời những người có tuổi kỷ sửu, mậu ngọ, bính thìn, canh ngọ đến xông nhà để được thuận lợi, tài lộc đầy nhà, gặp nhiều may mắn, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ.

Gia chủ tuổi mậu dần nên mời những người có tuổi kỷ sửu, mậu ngọ, bính thìn, canh ngọ đến xông nhà

Hy vọng với những thông tin về chủ đề tử vi tuổi mậu dần năm 2021 của Phunuvagiadinh.vn đã giúp bạn có thêm hiểu biết cũng như kế hoạch chu toàn nhất cho một năm 2021 diễn ra thuận buồm xuôi gió, để cả năm được sung túc và hạnh phúc.