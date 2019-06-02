Xem tử vi tuần mới (3/6 – 9/6/2019) của 12 con giáp: Mão, Thìn may mắn phát tài, dễ dàng làm giàu, Dần gặp hoạ thị phi

Tý nổi tiếng tinh anh, khôn ngoan là thế nhưng trong tuần mới này phải hết sức cẩn thận kẻo gặp sai sót nghiêm trọng trong công việc. Vận hạn này không chỉ khiến Tý hao tài tốn của mà còn kiềm hãm sự phát triển trong tương lai của họ.

Hãy cân nhắc cẩn trọng trước mọi quyết định, đừng tham của người, tránh xa thị phi thì Tý mới mong có một tuần yên ổn.

Vì Thìn Sửu tương phá nên Sửu sẽ gặp phải rất nhiều điều không may trong tuần đầu tháng 6 này. Tốt nhất Sửu hãy cố gắng nhẫn nhịn, lấy nhu thắng cương, đừng quá mất bình tĩnh mà “xôi hỏng bỏng không”, mất hết tất cả.

Sửu đừng quá tin người bởi những kẻ “bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao” có rất nhiều quanh bạn.

Tuổi Dần

Nếu Tý, Sửu chỉ gặp phải những điều không may về mặt tài chính thì Dần lại xui xẻo cả tài lộc lẫn tình duyên. Công việc khó khăn, làm đâu thua lỗ đó khiến một nửa của Dần thay lòng đổi dạ, tìm đến người khác giàu có, sung túc hơn mà không hề cảm thấy có lỗi hay ăn năn.

Bị phản bội lại còn bị gieo tiếng xấu lên đầu nên Dần rất khốn khổ. Họ đau khổ trong tuyệt vọng, không dám nhìn thẳng vào hiện thực khốc liệt trước mắt. Nếu không dũng cảm đối đầu, kiên cường đứng dậy để lấy lại những gì mình đã mất thì Dần sẽ kiệt quệ đến tận cùng.

Trong tuần này, Mão sẽ may mắn phát tài, dễ dàng làm giàu, nếu không có vài chục triệu cũng có cả trăm triệu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vốn là con giáp nhân hậu, thiện lương lại khéo léo trong đối nhân xử thế nên Mão được trời thương, ban cho cơ hội kiếm tiền. Trong tuần này, Mão sẽ may mắn phát tài, dễ dàng làm giàu, nếu không có vài chục triệu cũng có cả trăm triệu.

Nếu tận dụng thời cơ, ứng biến linh hoạt thì vận may này sẽ đeo bám Mão đến tận cuối năm, giúp họ phát tài cực to, giàu ơi là giàu.

Tuổi Thìn

Thìn sẽ như cá gặp nước, như nắng hạn gặp mưa rào trong tuần mới này. Thần tài rót lộc vào nhà giúp túi Thìn lúc nào cũng rủng rỉnh bạc tiền, của nả chất đống, nằm ngửa mà ăn, rung đùi cũng hốt bạc vào nhà.

Tuy nhiên, Thìn đừng ỷ mình có nhiều tiền mà thay lòng đổi dạ, tìm đến nguồn vui mới bởi người yêu hiện tại chính là mối lương duyên tốt đẹp trời ban cho bạn, hãy biết cách trân trọng.

Tuổi Tỵ

Con đường phía trước của Tỵ sẽ trải đầy hoa hồng, con giáp này có nhiều cơ may để thể hiện chính mình, thành công trên đường công danh, thăng tiến trong sự nghiệp. Họ giàu nhanh như vũ bão, trúng quả cực lớn nên càng về cuối năm càng phát tài phát lộc, ai cũng trầm trồ.

Hầu bao của Ngọ sẽ luôn chật cứng tiền trong tuần đầu tháng 6 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần đầu tiên của tháng 6 sẽ là cơ hội để Ngọ thể hiện năng lực của mình trước cấp trên, là bàn đạp để họ thăng tiến trong công việc. Chỉ cần hiểu rõ mình muốn gì, cần gì bạn chắc chắn sẽ muốn gì được nấy, hầu bao luôn chật cứng tiền.

Tuổi Mùi

Bước sang tháng 6, người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều đạt được những thành tựu đáng nể trong đời. Ngoài tài lộc dồi dào, số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân Mùi còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Tuổi Thân

Vì không giỏi quản lý tài chính nên Thân gặp phải khá nhiều rắc rối liên quan đến giấy tờ, sổ sách. Đây chính là nguyên do khiến công việc của họ gặp phải trở ngại, phát sinh nhiều bất cập trong tuần đầu tiên của tháng 6 này.

Thân nên tự chỉnh đốn bản thân, nghiêm khắc với chính mình kẻo dù giàu sang đến mấy bạn cũng chẳng còn đồng nào trong túi, lâm vào đường cùng.

Vì bị sao xấu chiếu mệnh nên mọi việc Dậu làm đều sẽ thất bại, trắc trở đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì Dậu đừng vội tiến hành. Bởi lẽ, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên mọi việc Dậu làm đều sẽ thất bại, trắc trở đủ đường.

Chờ đến khi sóng gió qua đi, may mắn cận kề Dậu hẵng thực hiện vẫn chưa muộn.

Tuổi Tuất

Tiền rơi trúng đầu, thần tài đưa đường chỉ lối nên Tuất dư sức tiêu xài thả ga, mua sắm không cần xem giá, du lịch nghỉ dưỡng mà chẳng để tâm chuyện tiền nong. Thật không ngoa khi nói đây là tuần giúp Tuất kiếm được bộn tiền, sướng không ai bằng.

Tuổi Hợi

Khổ tận cam lai, sau những xui xẻo, vận xấu Hợi sẽ được thần may mắn bám riết không buông, bù đắp bằng bạc tiền phủ phê, tài vận dồi dào. Đặc biệt, nhờ có mệnh cách kim quý nên tháng 6 này Hợi sẽ bước vào đại vận, phát tài cực to.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.