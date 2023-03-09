Vỏn vẹn 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp tha hồ thu vén tài lộc, 'tiền đẻ ra tiền' mặc sức mà tiêu, đường công danh cực kỳ thuận lợi

Trong 2 ngày cuối tuần, có 3 con giáp sẽ chuyển mình giàu có.
- Đúng 6h ngày 10/3: Quý Nhân dẫn lối, 3 con giáp gặp thời hoàng kim, tăng thêm thu nhập, tài lộc bùng nổ, giàu sang tột đỉnh
- Kể từ ngày 10/3/2023, 3 con giáp 'vét sạch' may mắn người khác, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba, tiền của đầy túi
Tuổi Sửu
2 ngày cuối tuần, nhờ Thần Tài ưu ái, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.
Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong thời gian này và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.
Tử vi cũng cho thấy, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Sửu được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.
Tuổi Tý
Người tuổi Tý được biết đến là người khôn ngoan, tháo vát, có năng lực trong công việc. Con giáp này hơn người ở tính kiên trì. Họ có thể vượt nhiều khó khăn, trở ngại để vươn tới thành công mà không nản lòng nhụt chí.
Trong 2 ngày cuối tuần, vận số của con giáp này ngày một khởi sắc, được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.
Con giáp này làm đâu thắng đó, mưu sự tất thành. Với những người đã ấp ủ ý tưởng kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ triển khai các ý tưởng. Trong khi những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu đa phần đều mang tính cách mạnh mẽ, cần mẫn, năng động và nhiệt tình trong công việc. Họ sống hòa đồng, có nhiều bạn bè, sự nghiệp vững chắc và được giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống.
2 ngày cuối tuần, người tuổi Dậu có Thần Tài ghé thăm. Công việc kinh doanh của họ nhờ đó mà khởi sắc bất ngờ. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban.
Nhờ nhanh nhạy, họ tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ. Con giáp tuổi Dậu buôn may bán đắt, tất toán nợ nần, thu hái bộn tiền.
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