Vợ chồng tuổi này lấy nhau giàu nhất nhì dòng họ, con cái sinh ra ngậm thìa vàng từ nhỏ

Đây là cặp con giáp đẹp đôi nhất trong 12 con giáp. Cả hai hòa hợp với nhau trong tính cách nên ít khi cãi vã. Khi về một nhà, tuổi Mão dịu dàng, khéo léo chăm chút gia đình. Tuổi Sửu siêng năng, nỗ lực không ngừng để có cuộc sống như ý.

Con cái của vợ chồng tuổi Mão và Sửu từ nhỏ đã sống trong sang giàu nhưng vẫn giữ tính cách độc lập, lớn lên thành tài vang danh.

Người tuổi Mão lấy tuổi Sửu thì sự nghiệp của cả hai không ngừng thăng tiến, phú quý theo chân. Không chỉ vậy, gia đình của cặp con giáp này còn hạnh phúc ngập tràn, êm ấm yên vui.

Tuổi Tuất và Hợi

Theo tử vi con giáp, đây là cặp vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù tuổi Tuất khá nóng tính nhưng tuổi Hợi lại hiền lành, giàu lòng bao dung. Cặp con giáp này hòa hợp bù trừ cho nhau.

Càng ở bên nhau lâu thì họ càng tích góp nhiều của cải - Ảnh minh họa: Internet

Khi chung sống, tuổi Tuất và Hợi hiếm khi cãi nhau. Càng sống cùng nhau, họ càng thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Cặp con giáp này về chung một nhà thì sự nghiệp khởi phất. Càng ở bên nhau lâu thì họ càng tích góp nhiều của cải. Đây là gia đình sung túc hạnh phúc, sinh ra những đứa trẻ hiếu thuận, thông minh.

Tuổi Dậu và Thìn

Người tuổi Dậu và Thìn được ví von là cặp đôi Rồng và Phượng. Họ nên duyên sẽ có gia đình hạnh phúc sung túc. Người tuổi Dậu cận trọng cùng người tuổi Thìn tài giỏi, có ý chí cầu tiến.

Tuổi Dậu và Thìn còn hưởng phúc từ con, đây là những đứa trẻ có tài, mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã về một nhà, cặp vợ chồng cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cả công việc và cuộc sống. Càng sống với nhau thì họ càng ăn nên làm ra, vui vẻ hòa hợp. Đến khi về già, họ không dư dả tiền của thì cũng là đại gia một vùng. Con của cặp vợ chồng này lớn lên ngoan ngoãn, hiếu thuận.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu và Thìn còn hưởng phúc từ con, đây là những đứa trẻ có tài, mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.