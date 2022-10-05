Vía Cô Đồng may mắn, chỉ điểm 3 con giáp tiền về như thác đổ, cuộc sống an nhàn, sung sướng, của cải chất đống trong 7 ngày tới (6-12/10)

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 10:15

3 tuổi sau trong 7 ngày tới nhận được lộc vàng hiếm có, tiền tài của cải thăng hoa như phượng hoàng múa, cuộc sống sướng như tiên, vui ca hưởng lạc.

Tuổi Mùi

Vía Cô Đồng may mắn, chỉ điểm 3 con giáp tiền về như thác đổ, cuộc sống an nhàn, sung sướng, của cải chất đống trong 7 ngày tới (6-12/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Mùi được cát tinh phù trợ nên công việc làm ăn thuận lợi, thành công, nhờ có tính chăm chỉ và có trách nhiệm nên để lại ấn tượng tốt với nhiều người.

Nếu là người làm ăn, buôn bán thì công việc kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió vượt ngoài mong đợi, có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhờ quý nhân phù trợ, nên bạn hãy chủ động giữ quan hệ tốt với những người mới.

Nếu là người làm công ăn lương, chỉ cần giữ được tinh thần cầu tiến, cố gắng trong công việc thì ắt sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng như thăng chứ, tăng lương cuối năm.

Đối với con đường tình duyên thì sẽ khá êm đềm và thuận lợi với người tuổi Mùi trong 7 ngày tới (6-12/10), vợ chồng sẽ ít mâu thuẫn, tình cảm gia đình hài hòa, đầm ấm.

Nếu còn độc thân thì cũng trở nên vượng đào hoa, nam giới chủ động trong tình cảm, dễ dàng giữ được quan hệ tốt với đối phương. Nữ giới thì có sự thu hút nhờ vào sự chu đáo, dịu dàng.

Tuổi Hợi

Vía Cô Đồng may mắn, chỉ điểm 3 con giáp tiền về như thác đổ, cuộc sống an nhàn, sung sướng, của cải chất đống trong 7 ngày tới (6-12/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Hợi đang có vận may lớn nhất trong suốt thời gian qua. Bước sang 7 ngày tới (6-12/10), người tuổi Hợi sẽ đón nhận khá nhiều cơ hội làm ăn tốt. Bản mệnh có quý nhân giúp đỡ và từng bước tiến gần đến thành công, gây dựng sự nghiệp vững chắc.

Đây sẽ là khoảng thời gian đỉnh điểm nhất mà người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Mọi chuyện đều đang tiến triển tốt, những chuyện không may đều biến khỏi cuộc sống của người tuổi Hợi. Bản mệnh nên tự tin vào bản thân và chỉ cần một chút kỹ năng là tuổi Hợi có thể dành chiến thắng cho mình, đem về nhiều phần thưởng lớn.

Người còn độc thân có thể gặp người tâm đầu ý hợp, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người đã có gia đình hôn nhân ngày càng hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo.

Tuổi Thìn

Vía Cô Đồng may mắn, chỉ điểm 3 con giáp tiền về như thác đổ, cuộc sống an nhàn, sung sướng, của cải chất đống trong 7 ngày tới (6-12/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm.

Họ được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi Này dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Trong 7 ngày tới (6-12/10), người tuổi Thìn được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại.

Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp được quý nhân phù trợ, dẫn đường dẫn lối để đón tài lộc về, sự nghiệp thăng quan tiến chức, phát đạt giàu có trong 7 ngày tới (5/10-11/10)

3 con giáp được quý nhân phù trợ, dẫn đường dẫn lối để đón tài lộc về, sự nghiệp thăng quan tiến chức, phát đạt giàu có trong 7 ngày tới (5/10-11/10)

7 ngày tới, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, mọi chuyện đều suôn sẻ, tài lộc vào nhà như nước chảy, thăng tiến, phát đạt, thịnh vượng đến cuối năm.

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