Đúng Thứ Năm tuần này (6/10) Ngọc Hoàng mở kho vàng, rải lộc từ trên trời xuống, rơi trọn vào nhà của 3 con giáp sau

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 12:25

Đúng Thứ Năm tuần này (6/10) 3 con giáp sau đổi vận đổi đời, đón nhận may mắn từ Ngọc hoàng ban xuống, tài lộc kéo về nườm nượp.

Tuổi Mão

Đúng Thứ Năm tuần này (6/10) Ngọc Hoàng mở kho vàng, rải lộc từ trên trời xuống, rơi trọn vào nhà của 3 con giáp sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão đúng Thứ Năm tuần này (6/10) được Thiên Ấn nâng đỡ nên đi làm đỡ vất vả hơn mọi ngày. Bạn nói nhưng có người tiếp thu, có người ủng hộ, giảm bớt căng thẳng trong công việc. Những người làm tăng ca hay được cấp trên tạo niềm vui bất ngờ.

Nhờ cục diện Mộc dưỡng Hỏa, Mão chuyên tâm với nửa kia nhiều hơn, chớ nên đứng núi này trông núi nọ mà khiến tình yêu rạn nứt. Để có được hạnh phúc như hôm nay chính là sự chân thành và chung thủy của bản mệnh.

Vận tài chính hanh thông, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Ngoài ra nếu có ý tưởng kinh doanh gì hãy bắt tay vào thực hiện ngay ngày mai, không nên chần chừ mà hỏng việc.

Tuổi Sửu

Đúng Thứ Năm tuần này (6/10) Ngọc Hoàng mở kho vàng, rải lộc từ trên trời xuống, rơi trọn vào nhà của 3 con giáp sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng Thứ Năm tuần này (6/10) tử vi của 12 con giáp dự báo tuổi Sửu gặp cát tinh chủ về tài lộc. Vì có sao Tử Vi độ mệnh nên có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm.

Công việc của tuổi Sửu đầu tuần khá chật vật nhưng may mắn có thêm Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bạn sẽ vướng thị phi chốn công sở. Những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn những người khác, tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần.

Ngày này đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng hanh thông, thuận lợi hơn nhiều. Bản mệnh nên sắp xếp để làm những kế hoạch quan trọng trong thời điểm này bởi kết quả nhận lại sẽ rất khả quan.

Chuyện tình cảm của người đã có gia đình khá thuận. Nhưng những bạn tuổi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý. Bạn bè chơi với nhau thì phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau vì Sửu nên dẹp bớt, họ không có ích cho cuộc sống của bạn.

Tuổi Tý

Đúng Thứ Năm tuần này (6/10) Ngọc Hoàng mở kho vàng, rải lộc từ trên trời xuống, rơi trọn vào nhà của 3 con giáp sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng Thứ Năm tuần này (6/10), chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.

Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời. Trên phương diện tài lộc, tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình, chắc hẳn bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư dả cho hiện tại và cho cả tương lai.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Thiên định 5 ngày tới (5/10-9/10) 3 con giáp ngửa tay ra lộc rơi xuống hứng, vạn sự đều thành công mĩ mãn, của ăn của để dư dả, cả đời sau chẳng cần phải lo nghĩ

Thiên định 5 ngày tới (5/10-9/10) 3 con giáp ngửa tay ra lộc rơi xuống hứng, vạn sự đều thành công mĩ mãn, của ăn của để dư dả, cả đời sau chẳng cần phải lo nghĩ

Trời định 3 con giáp hứng lộc trong 5 ngày tới, hốt bạc vào tay, làm ăn phát đạt, tiền vào đầy túi, ăn 3 đời không hết.

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