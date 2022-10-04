Thiên định 5 ngày tới (5/10-9/10) 3 con giáp ngửa tay ra lộc rơi xuống hứng, vạn sự đều thành công mĩ mãn, của ăn của để dư dả, cả đời sau chẳng cần phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 09:13

Trời định 3 con giáp hứng lộc trong 5 ngày tới, hốt bạc vào tay, làm ăn phát đạt, tiền vào đầy túi, ăn 3 đời không hết.

Tuổi Thìn

Thiên định 5 ngày tới (5/10-9/10) 3 con giáp ngửa tay ra lộc rơi xuống hứng, vạn sự đều thành công mĩ mãn, của ăn của để dư dả, cả đời sau chẳng cần phải lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính tình thẳng thắn, trung thực và cực kỳ quyết đoán. Tuổi Thìn có bản lĩnh và chí tiến thủ, cuộc sống dù gặp trắc trở gian nan vẫn tự mình vượt qua được một cách ngoạn mục. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Thìn thường công thành danh toại, sẽ xây dựng được cơ ngơi vững chắc và kiếm được nhiều tiền. Người tuổi này rất thông minh, chỉ cần giao cho họ cơ hội tốt, một khi họ nắm bắt được thì cuộc đời xác định thăng hoa. 

Tử vi học có nói, năm 2022 này, nhiều người đã phải đối mặt với không ít trắc trở và tuổi Thìn cũng không ngoại lệ. Người tuổi Thìn tuy có vẻ bề ngoài yếu đuối nhưng tâm hồn rất kiên định và mạnh mẽ, nên càng thử thách họ càng rèn luyện được bản thân nhiều hơn.

Đúng 5 ngày tới (5/10-9/10), vận may tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp thuận lợi suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Tuy cuộc sống tình cảm vẫn còn nhiều trục trặc nhưng sớm sẽ được giải quyết, cuối năm thăng hoa đôi đường. 

Tuổi Tuất

Thiên định 5 ngày tới (5/10-9/10) 3 con giáp ngửa tay ra lộc rơi xuống hứng, vạn sự đều thành công mĩ mãn, của ăn của để dư dả, cả đời sau chẳng cần phải lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính tình thẳng thắn, trung thực và cực kỳ quyết đoán. So với những con giáp khác, tuy rằng tuổi Tuất không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh và chí tiến thủ, cuộc sống dù gặp trắc trở gian nan vẫn tự mình vượt qua được một cách ngoạn mục. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Tuất thường công thành danh toại, sẽ xây dựng được cơ ngơi vững chắc và kiếm được nhiều tiền. Tuổi Tuất rất thông minh, chỉ cần giao cho họ cơ hội tốt, một khi họ nắm bắt được thì cuộc đời xác định thăng hoa.

Tử vi học có nói, 5 ngày tới (5/10-9/10), cuộc sống tuổi Tuất sẽ có chuyển biến tích cực vào những tháng cuối năm. Thời gian đầu năm, tuổi Tuất đã gặp phải nhiều thử thách, công việc gặp nhiều trắc trở, đặc biệt đối với những người làm kinh doanh đã phải chấp nhận thua lỗ. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm trở đi, cuộc sống tuổi Tuất sẽ được cải thiện đáng kể. Dù không phải quá may mắn, nhưng những khó khăn cũng được giải quyết, đúng 5 ngày tới (5/10-9/10), tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tuất tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, cuối năm sẽ đổi đời, viên mãn và giàu có, xây nhà 3 tầng, sắm xe 4 bánh. 

Tuổi Mão

Thiên định 5 ngày tới (5/10-9/10) 3 con giáp ngửa tay ra lộc rơi xuống hứng, vạn sự đều thành công mĩ mãn, của ăn của để dư dả, cả đời sau chẳng cần phải lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngay từ cuối năm 2022, người tuổi Mão đã bắt đầu phát tài, gặp nhiều may mắn với hàng loạt tin vui ùn ùn kéo đến. Trong thời điểm này, tuổi Mão sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi việc làm đều suôn sẻ, gặp dữ hóa lành. Chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Nếu có đủ tiềm lực, người tuổi Mão hoàn toàn có thể xem xét đến chuyện mở rộng phạm vi kinh doanh. Tử vi 12 con giáp cho thấy vào đúng 5 ngày tới (5/10-9/10), mệnh chủ có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động kinh doanh buôn bán.

Người tuổi Mão vô cùng có chí tiến thủ, họ đã định sẵn kế hoạch cho mình nên rất mong muốn có được công việc tốt, nhiều tiền. Họ đặt ra mục tiêu rõ ràng trong năm là phải đạt được con số nào đó về tiền bạc. Thế nên năm 2022 chắc chắn sẽ là năm may mắn, thành công rực rỡ của tuổi Dần khi những cố gắng suốt năm qua được đền đáp xứng đáng, tiền gom về sắm xe xây nhà, đeo vàng đầy tay. Nhà nào có con giáp này chắc chắn sẽ có được thành công rực rỡ, gia đình được nhờ cậy, cuộc sống sung túc, tiền bạc khỏi phải lo. 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

10 ngày tới (4/10-13/10) 3 con giáp làm chuyện gì cũng thành công mỹ mãn, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, cuối năm chắc chắn có khoản lớn bằng cả đời cộng lại

10 ngày tới (4/10-13/10) 3 con giáp làm chuyện gì cũng thành công mỹ mãn, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, cuối năm chắc chắn có khoản lớn bằng cả đời cộng lại

3 con giáp được dự đoán sẽ thăng hoa về tài lộc trong 10 ngày tới, chuyện khó gì cũng có thể hóa giải suôn sẻ, cuối năm hốt mớ bạc về tay, xây dựng cơ ngơi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý