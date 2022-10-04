Tử vi trong 7 ngày tới (5/10-11/10) đường tài lộc của con giáp tuổi Mão cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Thầy tử vi cho biết vận may của người tuổi Mão đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Bước sang năm 2022, con giáp tuổi Mão luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Đúng 7 ngày tới (5/10-11/10), chỉ cần tuổi Mão biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. Bắt đầu từ năm Nhâm Dần này người tuổi Mão sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh của người tuổi Tỵ có dấu hiệu khởi sắc trong đúng 7 ngày tới (5/10-11/10). Con giáp này may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Bản mệnh được giao những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay.

Chuyện tài lộc của bạn phát triển hơn bao giờ hết tính từ trước đến nay, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Đúng 7 ngày tới (5/10-11/10) Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.