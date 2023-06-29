Vào tuần đầu tiên tháng 7/2023, mưa vàng bão bạc, 3 con giáp gặp trúng vận may hiếm có, quan lộ thênh thang, tài lộ phủ lối

Dự đoán tuần đầu tiên tháng 7/2023, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ vượt nhiều khó khăn, ngày càng thành công trong sự nghiệp.
- Đúng thứ Bảy và Chủ nhật (24/6, 25/6), 3 con giáp trúng số liên tục, thu nhập tăng vọt, công danh tới tấp, ung dung hưởng lộc
- Bước sang giữa năm 2023, vận may cải thiện, 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, bạc vàng dư dả, của cải chất đầy, tiêu vơi lại có
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất thông minh, lanh lợi, hào hiệp và dũng cảm. Mặc dù bên ngoài, họ khá trầm tính, ít nói, không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ. Con giáp này có khả năng phán đoán và có nhãn quan tinh tế, có năng lực học tập và làm việc cao.
Tử vi dự đoán, tuần đầu tiên tháng 7/2023, con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ nên tài lộc vượng phát. Vận khí của con giáp này tốt hơn nhiều so với những thời điểm trước đây. Người tuổi này thích hợp khai trương, mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh, chắc chắn sẽ sinh lời to.
Tuổi Mão
Con giáp tuổi Mão rất có ý thức ở nơi làm việc và không ngừng theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp. Người tuổi này luôn duy trì tinh thần trách nhiệm cao ở bất cứ hoàn cảnh nào. Họ tin rằng không có việc gì mà họ không thể làm được.
Dự đoán tuần đầu tiên tháng 7/2023, con giáp tuổi Mão có tài vận thăng hoa. Sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến. Người làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, ký được hợp đồng. Trong khi người đầu tư tài chính cũng sẽ kiếm lời từ những khoản đầu tư của mình. Người tuổi này chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên, đối tác tin tưởng, tạo nhiều điều kiện trong công việc.
Tuổi Dần
Người sinh năm Dần là người có tính cách tự lập, nhanh nhạy và cũng không kém phần kiên định. Khi đã quyết định làm việc gì thì họ sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Con giáp này cũng khó có thể chấp nhận những lời đề nghị và đề xuất của những người khác.
Dự đoán tuần đầu tiên tháng 7/2023, con giáp tuổi Dần được dự báo sẽ có tài lộc tăng cao, của cải tràn vào nhà. Họ được sao tốt chiếu mệnh nên dễ dàng vượt qua những khó khăn trong công việc. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh. Người tuổi Dần được Trời phú cho sức khỏe dồi dào, sẵn sàng cho những công việc, nhiệm vụ sắp tới.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm