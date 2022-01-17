Vào thứ Ba ngày 18/1/2022, tiểu nhân đeo bám, 3 con giáp liên tiếp gặp xui, tài lộc đứt đoạn, công danh tuột dốc không ngừng

Tâm linh - Tử vi 17/01/2022 18:16

Tử vi hằng ngày cho thấy, vào đúng thứ Ba ngày 18/1/2022, 3 con giáp xui xẻo làm ăn thất bại, tài vận lao dốc không ngừng. Bản mệnh bị tiểu nhân ám hại, gặp muôn trùng nguy khốn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ phải chịu những tổn thất không hề nhỏ trong ngày thứ Ba. Kẻ tiểu nhân nhằm lúc bạn đang yếu thế mà giáng những đòn hiểm độc khiến bạn gặp không ít khó khăn, trở ngại. Đây chính là lúc bạn cần chứng minh được bản lĩnh vững vàng cũng như năng lực của mình có thể giải quyết được những rắc rối này như thế nào. Hãy tự tin chính bản thân mình, đừng e sợ trước bất cứ thế lực nào.

Tiền tài của con giáp đang gặp nhiều vấn đền nghiêm trọng. Con giáp xui xẻo này nên chú ý chi tiêu để tra lâm vào cảnh thiếu hụt, nợ nần.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cần phải cẩn trọng trong từng hành động quyết định khi bước sang thứ Ba. Kẻ tiểu nhân trong bóng tối vẫn luôn chờ cơ hội nhằm hãm hại bạn đó. Công việc của bản mệnh trong giai đoạn này có nhiều trắc trở, những sai sót xảy ra khiến Mùi mất điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người thân không mấy thuận hòa yên ấm. Những tranh cãi không hồi kết khiến cho bầu không khí gia đình trở nên nặng nề hơn. Đôi bên lúc này cần có những cuộc trò chuyện thẳng thắn mới có thể tìm ra được tiếng nói chung.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cần phải phải hết sức thận trọng trong thứ Ba. Có kẻ xấu bụng đang tìm cách để phá hoại những thành quả mà bạn vất vả gây dựng trong suốt thời gian qua. Chỉ cần một phút lơ là, mọi cố gắng của bạn có thể đổ sông đổ bể hết.

Con giáp này còn có thể gặp không ít thiệt hại liên quan đến tiền bạc nữa. Nếu không tỉnh táo bạn có thể vướng vào cái bẫy đã được giăng sẵn để rồi tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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