3 con giáp sẽ liên tục bị hung tinh quẫy nhiễu, khiến sự nghiệp trắc trở, tình duyên lận đận vào ngày rằm tháng 9 âm lịch.

Tuổi Sửu

Trong tháng 9 âm lịch, người tuổi Sửu bị Tiên Quan án ngữ nên sự nghiệp chẳng thể xuôi gió thuận buồm. Trong những quyết định quan trọng, bạn dễ bị phân tâm và khó tìm ra hướng đi đúng đắn, thậm chí bị tiểu nhân lợi dụng và hãm hại.

Vậy nên, trong ngày rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Sửu không nên ra đường vào buổi tối, đặc biệt tránh xa các địa điểm như nghĩa trang, bãi đất hoang mang nhiều âm khí. Đồng thời, con gáp này nên thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ với những người thân đã mất.

Sửu bị Tiên Quan án ngữ nên sự nghiệp chẳng thể xuôi gió thuận buồm. TẢnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng 9 âm lịch không mấy thân thiện với người tuổi Tý khi phải đổi mặt với nhiều chuyện không may. Đây là thời điểm Bạch Hổ hung tinh rình rập, mang theo điềm báo tai họa. Vậy nên khi đưa ra những quyết định về đầu tư, lập nghiệp, người tuổi Tý nên hết sức chú tâm.

Vào sáng ngày ngày rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Tý không nên viếng mộ tổ tiên, chỉ nên đứng từ xa bái vọng và thành tâm cầu khấn. Đồng thời để tăng thêm cát tinh phù hộ, người tuổi Tý nên mở cửa sổ vào ban ngày để căn phòng ngập tràn ánh nắng tự nhiên.

Tuổi Mão

Trong tháng 9 âm lịch, người tuổi Mão sẽ được Thực Thần bảo trợ khiến tiền vào như nước, nhưng Kiếp Tài lại không buông tha. Dù kiếm được bao nhiêu, nhưng sẽ phát sinh nhiều vấn đề đáng tiếc, khiến tiền của lũ lượt đội nón ra đi.

Vậy nên, ngườ tuổi Mão nên học cách tiết chế cảm xúc, chớ để những lời thị phi gây rối, dẫn đến những quyết định sai lầm. Để giữ tài, người tuổi Mão có thể đặt tượng Phật Di Lặc trên bàn làm việc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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