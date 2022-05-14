Vào ngày 16/5, các con giáp có nhiều chuyển biến: Tuổi Thân nhận lộc trời cho, tiền vàng đầy túi, Tuổi Tỵ đụng phải tiểu nhân, có khả năng thất thoát tài sản

Chính Quan đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Thân. Sự cố gắng không ngừng của bạn trong suốt khoảng thời gian qua chắc hẳn đã được ghi nhận và lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi này sẽ có một ngày thuận lợi, dù bị ngăn cách bởi những hiểu lầm và mâu thuẫn nhưng cuối cùng cả hai đều có thể vượt qua. Riêng Thìn đang độc thân có thể thu hút được nhiều sự quan tâm của người khác giới.

Màu sắc may mắn: Hồng, nâu đậm

Tuổi Ngọ

Dưới sự chiếu cố của Thiên Tài, người tuổi Ngọ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc làm thêm. Đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp bạn tiếp tục cố gắng.

Thu hưởng thành quả từ sự cố gắng - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Đường tình yêu không được thuận lợi. Người thuộc con giáp này có khả năng nảy sinh mâu thuẫn với “nửa kia” của mình, do đó hai bên cần học cách bao dung để có được tình yêu bền vững.

Con số may mắn: 22, 23, 35

Màu sắc may mắn: Nâu, đỏ tím, nâu thô

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh thường chọn cách bỏ ngoài tai ý kiến của người khác vì cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề và sự giúp đỡ của người khác là không cần thiết.

Nên hạ cái tôi của mình xuống thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Về phương diện tình cảm, người thuộc con giáp này có thể gặp một vài rắc rối liên quan, do đó hãy nên cẩn thận để tránh mất tiền, mất của.

Con số may mắn: 1, 16, 23

Màu sắc may mắn: Vàng, đỏ hồng, hồng

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể bị tiểu nhân tiếp cận và “chơi xấu”. Hãy cố gắng làm việc một cách cẩn thận, hoàn thành công việc bằng chính sức lực của mình để tránh những rắc rối không mong muốn trong sự nghiệp của mình.

Hoàn thành công việc bằng chính sức lực bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những quan điểm khác biệt và khó có thể thấu hiểu nhau, nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng lắng nghe.

Con số may mắn: 9, 11, 23

Màu sắc may mắn: Xanh coban, đỏ, xanh ngọc

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo