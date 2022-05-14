Vào ngày 16/5, các con giáp có nhiều chuyển biến: Tuổi Thân nhận lộc trời cho, tiền vàng đầy túi, Tuổi Tỵ đụng phải tiểu nhân, có khả năng thất thoát tài sản

Các con giáp may mắn sẽ nhận về nhiều điều tốt đẹp, bên cạnh đó thì có một số điều cần các con giáp lưu ý
- Tử vi dự đoán ngày mai 13/5: Những con giáp này cẩn thận tiền mất tật mang, xui rủi không ai ngờ đến, kẻ tiểu nhân phá rối, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở
- Tử vi 5 ngày tới (13/5 - 17/5), thời thế đổi thay, vận may muôn lối, 3 con giáp phú quý phát tài, khai thông sự nghiệp, cầu được ước thấy, sống trong nhung lụa, giàu sang
Tuổi Thân
Chính Quan đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Thân. Sự cố gắng không ngừng của bạn trong suốt khoảng thời gian qua chắc hẳn đã được ghi nhận và lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.
Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi này sẽ có một ngày thuận lợi, dù bị ngăn cách bởi những hiểu lầm và mâu thuẫn nhưng cuối cùng cả hai đều có thể vượt qua. Riêng Thìn đang độc thân có thể thu hút được nhiều sự quan tâm của người khác giới.
Con số may mắn: 9, 13, 38
Màu sắc may mắn: Hồng, nâu đậm
Tuổi Ngọ
Dưới sự chiếu cố của Thiên Tài, người tuổi Ngọ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc làm thêm. Đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp bạn tiếp tục cố gắng.
Tình cảm: Đường tình yêu không được thuận lợi. Người thuộc con giáp này có khả năng nảy sinh mâu thuẫn với “nửa kia” của mình, do đó hai bên cần học cách bao dung để có được tình yêu bền vững.
Con số may mắn: 22, 23, 35
Màu sắc may mắn: Nâu, đỏ tím, nâu thô
Tuổi Dần
Hôm nay người tuổi Dần trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh thường chọn cách bỏ ngoài tai ý kiến của người khác vì cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề và sự giúp đỡ của người khác là không cần thiết.
Tình cảm: Về phương diện tình cảm, người thuộc con giáp này có thể gặp một vài rắc rối liên quan, do đó hãy nên cẩn thận để tránh mất tiền, mất của.
Con số may mắn: 1, 16, 23
Màu sắc may mắn: Vàng, đỏ hồng, hồng
Tuổi Tỵ
Người tuổi Tỵ có thể bị tiểu nhân tiếp cận và “chơi xấu”. Hãy cố gắng làm việc một cách cẩn thận, hoàn thành công việc bằng chính sức lực của mình để tránh những rắc rối không mong muốn trong sự nghiệp của mình.
Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những quan điểm khác biệt và khó có thể thấu hiểu nhau, nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng lắng nghe.
Con số may mắn: 9, 11, 23
Màu sắc may mắn: Xanh coban, đỏ, xanh ngọc
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo