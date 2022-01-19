Vào đúng thứ Tư ngày 19/1/2022, thời cuộc đổi chiều, 3 con giáp xui xẻo liên miên, tình duyên đứt đoạn, tiểu nhân đeo bám đạp đổ công danh

Tâm linh - Tử vi 19/01/2022 00:45

Vào đúng thứ Tư, ngày 19/1/2022, 3 con giáp xui xẻo liên tiếp hứng chịu thị phi, làm gì cũng nhận về thất bại. Bản mệnh nên cẩn thận tiểu nhân đeo bám giăng bẫy hãm hại.

Tuổi Mùi

Vào thứ Tư, người tuổi Mùi gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Những mâu thuẫn, rạn vỡ mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khiến con giáp cảm thấy mệt mỏi. Nguyên nhân có thể bắt đầu từ việc mọi người thiếu cảm thông, chia sẻ với nhau những gánh nặng, khó khăn trong cuộc sống, không khí gia đình ngày một trở nên nặng nề, căng thẳng.

Nếu mâu thuẫn tiếp tục kéo dài thì chuyện tan vỡ là điều khó tránh khỏi. Con giáp nhanh chóng tìm cách giải tỏa những khúc mắc trong gia đình của mình trước khi quá muộn.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong thứ Tư ngày 19/1/2022 có thể gặp khó khăn trong việc phát huy thế mạnh của mình. Công việc của con giáp sẽ gặp không ít sóng gió. Dù có tài năng vượt trội nhưng bản mệnh lại không được thỏa sức thực hiện thể hiện, làm lỡ mất nhiều cơ hội tốt. Ngoài ra, mắc vận tiểu nhân, con giáp xui xẻo mang nhiềm dém pha, bị bạn người thân nghi ngờ, bạn bè xa lánh.

Trong chuyện tình cảm, sự mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn và tần suất lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu không dành thời gian để điều chỉnh, e rằng mối quan hệ này của hai bạn ngày càng đi vào bế tắc.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước sang ngày mới, người tuổi Thìn làm gì cũng phải hết sức thận trọng, tính toán kĩ càng để không xảy ra sai sót. Con giáp bị kẻ gian đeo bám rất sát sao, chỉ một phút lơ là thì bản mệnh cũng có thể ngay lập tức bị nắm thóp, gây bất lợi cho sự nghiệp và cuộc sống.

Chuyện tình cảm của Thìn không được mấy xuôi thuận. Con giáp luôn muốn nửa kia hiểu và thông cảm cho những khó khăn của mình mà quên đi cảm xúc của đối phương. Sự căng thẳng cũng những mâu thuẫn tích tụ lâu ngày khiến mối quan hệ của cả hai càng thêm bí bách. 

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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