Vào đêm Giao Thừa, vận vay ngấp lối, 3 con giáp liên tiếp đón nhận tin vui, tài lộc thăng hạng, mở ra cơ hội thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 26/12/2021 20:01

Vào đêm Giao Thừa, 3 con giáp may mắn khí vận hanh thông, tài lộc vượng phát, chuyện vui liên tiếp kéo đến không ngừng.

Tuổi Mão

Vào đêm Giao Thừa vận mệnh khai thông, công danh phát triển. Rủ bỏ vận xui năm cũ, con giáp may mắn đón nhận muôn vàn tài lộc từ tứ phương. Tài chính khởi phát mang đến những tin vui cho bản mệnh. Nhìn chung mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, nhất là công việc buôn bán kinh doanh có được nguồn thu khá cao, người làm công ăn lương cũng có thêm cơ hội kiếm thêm thu nhập bên ngoài bằng nghề tay trái.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhận nhiều tin tốt lành vào ngày Giao Thừa. Tuy là kỳ nghỉ và đang sum vầy bên gia đình nhưng Sửu vẫn có thể có được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp thông qua những cố gắng không ngừng vào thời gian trước. Con giáp kiếm tiền vô kể, lương thưởng nhân lên không ngừng. Bản mệnh chi tiêu thả ga, thậm chí không cần nhìn giá. Vận trình khởi phát, Sửu được dư đoán là một trong những con giáp có sự chuyển mình ngoạn mục trong năm mới.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Giao Thừa là thời khắc bắt đầu chuỗi ngày may mắn của người tuổi Mùi. Được quý nhân nâng bước, con giáp hóa nguy thành an, thuận lợi lướt qua hung hiểm để đạt được những thành công vang dội. Chuyện vui liên tiếp kéo đến khi bản mệnh bất ngờ thắng lớn ở những phi vụ làm ăn trước đó. Tiền vàng đầy nhà, Mùi có một cái Tết êm đềm, hạnh phúc. Đặc biệt, nếu còn độc thân, con giáp có thể tìm thấy nhân duyên trong thời gian này.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của 12 con giáp: Dần - Dậu công danh thăng hạng, tha hồ đếm tiền, Thân bị tiểu nhân đeo bám, Mão cẩn thận tiền nong

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của 12 con giáp: Dần - Dậu công danh thăng hạng, tha hồ đếm tiền, Thân bị tiểu nhân đeo bám, Mão cẩn thận tiền nong

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Dần - Dậu sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát. Trong khi đó, Thân xui xẻo bị tiểu nhân quấy phá, Mão cẩn thận tiền của.

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