Vào 9h sáng thứ 2 đầu tuần (18/7):  3 con giáp phúc khí vây quanh, lọt mắt xanh Thần tài, ngồi trên đống tiền, hưởng lộc tổ tiên

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 12:22

Liệu bạn có là 1 trong 3 con giáp may mắn dưới đây không?

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay người tuổi Thân có lộc về tiền tài, nên nếu nỗ lực chăm chỉ, họ sẽ có bước phát triển lớn trong sự nghiệp với những may mắn bất ngờ khiến người khác cảm thấy ghen tị.

Vào 9h sáng thứ 2 đầu tuần (18/7):  3 con giáp phúc khí vây quanh, lọt mắt xanh Thần tài, ngồi trên đống tiền, hưởng lộc tổ tiên - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, ngay ngày mai 18/7 sẽ là thời kỳ vàng rực rỡ nhất của người tuổi Thân. Nếu biết nắm bắt tốt giai đoạn này, thì hẳn là với sự thông minh, nhanh nhẹn hơn người của họ, tuổi Thân có thể tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp rực rỡ vào cuối năm nay, và khi đó, thì tiền bạc đến với họ chỉ là vấn đề thời gian.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy, họ không chấp nhận phải đối mặt với cuộc sống khó khăn trắc trở. Không như những người khác chạy trốn khi gặp vấn đề khó khăn, tuổi Tý sẽ ra sức tìm cách giải quyết, tìm cách thay đổi mọi thứ để cuộc sống thoải mái hơn.

Vào 9h sáng thứ 2 đầu tuần (18/7):  3 con giáp phúc khí vây quanh, lọt mắt xanh Thần tài, ngồi trên đống tiền, hưởng lộc tổ tiên - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Vào 9h sáng thứ 2 đầu tuần (18/7), con giáp này sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ, có khả năng mua nhà mua xe.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu cần cù, chịu khó, sống có trách nhiệm. Người tuổi này bề ngoài có vẻ khờ khạo nhưng thực chất lại là người rất khôn ngoan, giỏi tính toán. Họ có nhiều ước mơ, tham vọng.

Người tuổi Sửu không ngại khó khăn, dám thử thách bản thân để bộc lộ hết khả năng của bản thân. Họ luôn kiên định trước mọi mục tiêu và cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người tuổi này chăm chỉ, ham học hỏi nên không bị bỏ lại phía sau.

Vào 9h sáng thứ 2 đầu tuần (18/7):  3 con giáp phúc khí vây quanh, lọt mắt xanh Thần tài, ngồi trên đống tiền, hưởng lộc tổ tiên - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Vào 9h sáng thứ 2 đầu tuần (18/7), người tuổi Sửu có phúc khí vây quanh, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này nếu trước kia gặp khó khăn, cản trở thì đến giờ, sự nghiệp của họ cũng dần thuận buồm xuôi gió. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, khách hàng ùn ùn đến cửa hàng.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên, tài sản tích lũy nhiều không đếm xuể.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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