Vào 17h ngày 20/10: 3 con giáp xui xẻo, hung vận ập đến, làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn, tài khí suy giảm

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 17:00

Tử vi dự đoán có 3 con giáp xui xẻo, làm việc gì cũng phải rất nhiều chuyện khó khăn vào khung giờ này.

 

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp nhắc nhở Sửu cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đương đầu với những khó khăn và thách thức trong khung giờ này. Con giáp này phải tất bật khắp nơi, hầu như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, thậm chí còn phải mang việc về nhà làm. Song kết quả công việc chưa được như mong muốn.

Vào 17h ngày 20/10: 3 con giáp xui xẻo, hung vận ập đến, làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn, tài khí suy giảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hung vận lớn khiến chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này cũng không được như ý muốn. Các kế hoạch không được tiến hành đúng dự định và gây ra một số tổn thất nhất định. Nhìn chung chuyện làm ăn hôm nay có phần ảm đạm, một mình tuổi Sửu phải xoay sở đủ đường.

Tuổi Tuất

Phương diện tài lộc của Tuất cũng khá ảm đạm trong thời gian này, người làm ăn buôn bán khó có thể thu hồi lại vốn của mình ngay lập tức. Vì thế, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, tránh phung phí, đồng thời nên có một khoản tiền tiết kiệm để đề phòng những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vào 17h ngày 20/10: 3 con giáp xui xẻo, hung vận ập đến, làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn, tài khí suy giảm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cảm thấy buồn vì thiếu đi sự sẻ chia với một nửa của mình. Lại thêm Bách Việt chủ đào hoa cảnh báo nguy cơ có người thứ 3 xuất hiện khi mà tình cảm của đôi lứa đang nhạt dần. Bạn cần nhắc nhở mình tỉnh táo và trân trọng những gì đang có để tránh cạm bẫy thử thách sự chung thủy này.

Tuổi Ngọ

Phương diện tài lộc gặp nhiều bấp bênh trong khung giờ này khiến người tuổi Ngọ khá đau đầu. Dù bạn có những cơ hội nhất định để kiếm tiền song Đại Hao hung tinh đã phá hỏng tất cả. Nhiều sự cố bất ngờ xảy ra, tuổi Ngọ cần phải bỏ ra một khoản không nhỏ mới có thể giải quyết được.

Vào 17h ngày 20/10: 3 con giáp xui xẻo, hung vận ập đến, làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn, tài khí suy giảm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công danh sự nghiệp không có nhiều biến động. Mọi thứ diễn ra đều đều gây cảm giác chán chường, thiếu động lực cố gắng. Vì thế, nếu muốn phát triển nhanh chóng hơn, chính bạn là người cần phải tìm cách thay đổi chứ đừng trông chờ vào bất cứ ai.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 10h ngày 20/10: 3 con giáp này vận đỏ đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ 1, tài lộc đổ về dồn dập, may mắn gõ cửa liên miên

Tử vi 10h ngày 20/10: 3 con giáp này vận đỏ đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ 1, tài lộc đổ về dồn dập, may mắn gõ cửa liên miên

3 con giáp có thần tài chiếu mệnh tiền tài đỏ rực rỡ, lấy hết vận may của người khác, gặt được nhiều thành công nổi bật vào khung giờ này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 36 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 36 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 33 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két