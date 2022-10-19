Vào 17h ngày 20/10: 3 con giáp xui xẻo, hung vận ập đến, làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn, tài khí suy giảm

Tử vi dự đoán có 3 con giáp xui xẻo, làm việc gì cũng phải rất nhiều chuyện khó khăn vào khung giờ này.

Tuổi Sửu Tử vi 12 con giáp nhắc nhở Sửu cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đương đầu với những khó khăn và thách thức trong khung giờ này. Con giáp này phải tất bật khắp nơi, hầu như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, thậm chí còn phải mang việc về nhà làm. Song kết quả công việc chưa được như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet Hung vận lớn khiến chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này cũng không được như ý muốn. Các kế hoạch không được tiến hành đúng dự định và gây ra một số tổn thất nhất định. Nhìn chung chuyện làm ăn hôm nay có phần ảm đạm, một mình tuổi Sửu phải xoay sở đủ đường. Tuổi Tuất Phương diện tài lộc của Tuất cũng khá ảm đạm trong thời gian này, người làm ăn buôn bán khó có thể thu hồi lại vốn của mình ngay lập tức. Vì thế, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, tránh phung phí, đồng thời nên có một khoản tiền tiết kiệm để đề phòng những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ảnh minh họa: Internet Trong chuyện tình cảm, con giáp này cảm thấy buồn vì thiếu đi sự sẻ chia với một nửa của mình. Lại thêm Bách Việt chủ đào hoa cảnh báo nguy cơ có người thứ 3 xuất hiện khi mà tình cảm của đôi lứa đang nhạt dần. Bạn cần nhắc nhở mình tỉnh táo và trân trọng những gì đang có để tránh cạm bẫy thử thách sự chung thủy này. Tuổi Ngọ Phương diện tài lộc gặp nhiều bấp bênh trong khung giờ này khiến người tuổi Ngọ khá đau đầu. Dù bạn có những cơ hội nhất định để kiếm tiền song Đại Hao hung tinh đã phá hỏng tất cả. Nhiều sự cố bất ngờ xảy ra, tuổi Ngọ cần phải bỏ ra một khoản không nhỏ mới có thể giải quyết được.

Ảnh minh họa: Internet Vận trình công danh sự nghiệp không có nhiều biến động. Mọi thứ diễn ra đều đều gây cảm giác chán chường, thiếu động lực cố gắng. Vì thế, nếu muốn phát triển nhanh chóng hơn, chính bạn là người cần phải tìm cách thay đổi chứ đừng trông chờ vào bất cứ ai. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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