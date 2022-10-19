Vào 12 ngày cuối tháng 10 dương lịch: Điểm danh TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, đại cát đại lợi, niềm vui chan chứa

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 18:52

Theo tử vi 12 con giáp, trong 12 ngày cuối tháng 10/2022, những con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế, thu nhập cao hơn thời gian trước.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, có sao nói vậy. Họ sống chân thành với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ nếu thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này còn được biết đến bởi sự kiên trì, không vì khó khăn mà nản lòng, nhụt chí.

Tử vi dự đoán, trong 12 ngày cuối tháng 10, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này có tầm nhìn xa và thường có thể phát hiện ra những cơ hội kinh doanh. Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc thu về ngày càng nhiều. Người tuổi Tuất hãy nhớ rằng cơ hội đi liền với thách thức. Giữ tinh thần và cẩn trọng trong công việc, họ sẽ thu về những thành quả như mong đợi.

Vào 12 ngày cuối tháng 10 dương lịch: Điểm danh TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, đại cát đại lợi, niềm vui chan chứa - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, trong 12 ngày cuối tháng 10, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhân hậu, bao dung nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, họ cũng là người nhanh nhẹn, mưu trí, có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc.

Vào 12 ngày cuối tháng 10/2022, cánh cửa giàu sang sẽ rộng mở với con giáp tuổi Mão. Con giáp này gặp được quý nhân, được trao cơ hội thể hiện khả năng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, họ có thể kiếm được tiền. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, vạn sự khởi sắc. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, nông sản bán được giá cao. Con giáp này làm ăn phát tài, tiền bạc chảy ào ào vào túi, cuộc sống dần sung túc.

Vào 12 ngày cuối tháng 10 dương lịch: Điểm danh TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, đại cát đại lợi, niềm vui chan chứa - Ảnh 2
Vào 12 ngày cuối tháng 10/2022, cánh cửa giàu sang sẽ rộng mở với con giáp tuổi Mão. Con giáp này gặp được quý nhân, được trao cơ hội thể hiện khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường mạnh mẽ, táo bạo, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm là họ khá bảo thủ, cứng nhắc. Người tuổi này cũng quá cầu toàn và luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và người khác. Con giáp này cũng nhạy cảm và hay nghi ngờ.

Đúng 12 ngày cuối tháng 10/2022, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp tuổi Dần làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua - bán đều thuận lợi. Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện trong công việc. Nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Vào 12 ngày cuối tháng 10 dương lịch: Điểm danh TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, đại cát đại lợi, niềm vui chan chứa - Ảnh 3
Đúng 12 ngày cuối tháng 10/2022, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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