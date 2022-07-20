Vào 10h sáng ngày 21/7: Quý nhân soi đường chỉ lối, Bề trên ban lộc, 3 con giáp cá chép hóa rồng, quyền cao chức trọng, giàu sang nứt vách

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 00:06

3 con giáp dưới đây được bề trên ban lộc lớn, ôm khối tài sản kếch xù.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường sống lạc quan nên con giáp này có thể giải quyết mọi việc suôn sẻ. Họ được cấp trên để mắt tới nên có nhiều cơ hội trong công việc, đồng thời có khả năng thăng quan tiến chức.

Vào 10h sáng ngày 21/7: Quý nhân soi đường chỉ lối, Bề trên ban lộc, 3 con giáp cá chép hóa rồng, quyền cao chức trọng, giàu sang nứt vách - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Bạn từ không có gì vươn lên vị trí vạn người mong muốn, tài khoản liên tục gia tăng, tiền tiêu hoài không hết. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận tin vui lớn về tài chính.

Tuổi Mùi

Hầu hết người tuổi Mùi thường sinh ra trong gia đình bình thường, không giàu có nên họ chẳng thể nhờ vả gia đình mà phải tự thân vận động để gây dựng sự nghiệp.

Thời gian trước, công việc của Mùi vẫn không mấy ổn định, thu nhập bấp bênh nhưng nhờ ăn ở hiền lành, từ ngày mai họ sẽ được Quý nhân phù trợ, vận mệnh của họ lại bất ngờ chuyển biến rất tích cực.

Vào 10h sáng ngày 21/7: Quý nhân soi đường chỉ lối, Bề trên ban lộc, 3 con giáp cá chép hóa rồng, quyền cao chức trọng, giàu sang nứt vách - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Họ bắt đầu gặt hái được những thành công liên tiếp. Càng về cuối năm, người tuổi Mùi càng có cơ hội thăng tiến, nhiều người còn có cơ hội trở thành lãnh đạo, đại gia khiến tất cả bạn bè, anh xem đều ngỡ ngàng và ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Năm 2022 này, vận số người tuổi Thân như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Vào 10h sáng ngày 21/7: Quý nhân soi đường chỉ lối, Bề trên ban lộc, 3 con giáp cá chép hóa rồng, quyền cao chức trọng, giàu sang nứt vách - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, ngày mai tuổi Thân sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Thân vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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