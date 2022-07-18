Mặc kệ tháng 7 cô hồn, ai đen mặc ai, 3 tuổi này vẫn cực đỏ, đổi đời giàu sang nhờ trúng quả lớn, thần tài phát lộc, làm ăn phất phát trăm bề

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 19:51

Tháng 7 âm lịch, có 3 con giáp may mắn hơn người, gặt hái nhiều tài lộc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thông minh, lanh lợi, biết nắm bắt thời thế. Trong tháng 7 Âm lịch, công việc của con giáp này tương đối thuận lợi, đón lộc ầm ầm. Những vất vả khó khăn đến với họ trong những tháng đầu năm sẽ được đền bù xứng đáng trong quãng thời gian này.

Mặc kệ tháng 7 cô hồn, ai đen mặc ai, 3 tuổi này vẫn cực đỏ, đổi đời giàu sang nhờ trúng quả lớn, thần tài phát lộc, làm ăn phất phát trăm bề - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Theo đó, người làm ăn trong ngành dịch vụ có cơ hội hợp tác tốt. Người làm công việc đâu tư cũng có khả năng thu về những món lời lớn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá khó tính, tỉ mỉ và cầu toàn. Trong công việc, họ luôn được biết đến với tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm.

Là người chu đáo, dễ cảm thông, thấu hiểu, họ được mọi người quý trọng và yêu mến. Người tuổi này có nhiều cơ hội thăng tiến hơn người khác.

Mặc kệ tháng 7 cô hồn, ai đen mặc ai, 3 tuổi này vẫn cực đỏ, đổi đời giàu sang nhờ trúng quả lớn, thần tài phát lộc, làm ăn phất phát trăm bề - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tháng 7 âm, người sinh năm Tý thoát khỏi vận đen, hết khó hết khổ. Người làm kinh doanh sẽ được cấp thêm nguồn vốn. Trong khi người làm công ăn lương thì công việc dần khởi sắc, đạt được thành tựu như mong đợi.

Tuổi Ngọ

Bước vào tháng 7 Âm lịch, ai cũng lo lắng chuyện công việc không như ý. Tuy nhiên, thành công đối với người Ngọ được gây dựng bằng sự nỗ lực nên dù có gặp một vài trục trặc nhỏ thì con giáp này vẫn giải quyết một cách nhanh gọn và chính xác.

Mặc kệ tháng 7 cô hồn, ai đen mặc ai, 3 tuổi này vẫn cực đỏ, đổi đời giàu sang nhờ trúng quả lớn, thần tài phát lộc, làm ăn phất phát trăm bề - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Người tuổi Ngọ thông minh, chín chắn, làm việc có kế hoạch nên cấp trên hết sức hài lòng vì thành quả bạn mang lại cho công ty. Bạn được sếp khen ngợi, có ý định tăng lương, thăng chức cho bạn. Tin vui chính là khoản tiền thưởng nóng giá trị vật chất không quá nhiều nhưng lại là nguồn động viên vô cùng lớn. Nếu bạn làm tốt thì ngày thăng chức đến rồi đó.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Từ khóa:   3 con giáp đại cát 3 con giáp may mắn 3 con giáp đại tài

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 34 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 38 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến