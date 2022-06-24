Vận xui ập đến, con giáp nào cẩn thận tiền mất tật mang vào 2 ngày cuối tuần (25-26/6/2022)?

Hai ngày cuối tuần, các con giáp dưới đây đề phòng tiểu nhân vì vận xui sẽ ập tới lúc nào không hay.

Tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý ngày hôm nay dường như hết sức bốc đồng. Có lẽ bạn cần phải cẩn thận một chút và kiểm tra mọi cạm bẫy, trước khi vô tình mắc vào chúng mà không hay. Sự tỉnh táo sẽ giúp bạn có một ngày an toàn và hiệu quả đấy



Thực Thần giúp con giáp tuổi Tý cởi mở hơn, yêu đời hơn, bạn cũng có nhiều cảm hứng để theo đuổi việc chăm sóc bản thân trong ngày này. Đây có thể là cơ hội để bạn loại bỏ những thói quen tiêu cực để hướng đến một lối sống khỏe mạnh hơn.



Hỏa – Thủy xung khắc cho thấy tình trạng xa cách có thể gặp phải ở các cặp đôi đã kết hôn. Điều này có thể liên quan đến công việc, hoặc các vấn đề cá nhân khác. Trong khi đó, những người độc thân cần tránh tối đa gây hấn, mâu thuẫn, bởi những căng thẳng ở thời điểm này hoàn toàn không có lợi.

Tuổi Thìn

Đúng 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện Tự Hình. Bạn cho rằng mình là người tài giỏi nhất nên chẳng muốn hợp tác với bất cứ ai, cho rằng người khác sẽ liên lụy mình.

Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, lâu dần, bạn có thể trở thành đối tượng bị cô lập.

Bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai.

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Thân khó khăn trong công việc đặc biệt những người làm ăn kinh doanh rất khó để thu được lợi nhuận, thậm chí có nguy cơ mất một khoản tài chính kha khá. Ngày này quý bạn đừng vội đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến tài chính nhé! Hãy đảm bảo rằng mọi quyết định đã được cân nhắc rất kỹ càng.



Hôm nay nếu đi đâu bản mệnh ưu tiên hướng Hỷ thần: Hướng Tây Bắc, và đó hướng Tài thần: Hướng Đông Nam trong ngày để gặp nhiều may mắn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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