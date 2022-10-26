Vận số may mắn đang đến vào đúng 16 giờ 30 phút Thứ Sáu (28/10) 3 tuổi sướng như tiên, trúng số độc đắc, một phút đổi đời, thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 14:50

Top 3 con giáp may mắn vào Thứ Sáu này, khả năng 99% trúng số độc đắc, tài lộc vào túi nhiều không đếm xuể, giàu có vinh hoa không ai bằng, cuộc đời nửa sau giàu sang nhung lụa.

Tuổi Hợi

Vận số may mắn đang đến vào đúng 16 giờ 30 phút Thứ Sáu (28/10) 3 tuổi sướng như tiên, trúng số độc đắc, một phút đổi đời, thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ được giám định cao trong thời khắc tới. Người tuổi này gây ấn tượng mạnh với cấp trên vì dũng cảm đứng ra gánh vác công việc. Nếu đang đứng ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ biết cách kết nối và dẫn dắt tập thể phát triển. Thu nhập khá giúp con giáp này bớt đi gánh nặng tài chính.

Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này sẽ vô cùng thăng hoa. Tử vi cho thấy đúng 16 giờ 30 phút Thứ Sáu (28/10). Ông Tơ bà Nguyệt sẽ đem tới cho người đơn thân những mối nhân duyên thích hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần nghe theo sự mách nước bảo của con tim lẫn lý trí để ko bỏ lỡ hạnh phúc cuộc thế mình.

Tuổi Dần

Vận số may mắn đang đến vào đúng 16 giờ 30 phút Thứ Sáu (28/10) 3 tuổi sướng như tiên, trúng số độc đắc, một phút đổi đời, thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp Dần đặc thù may mắn trong giai đoạn này, nhất là người sinh năm 1974 Giáp Dần và 1998 Mậu Dần. Cát tinh liên tục chiếu rọi cung Tài Bạch và cung Quan Lộc của họ.

Ko chỉ xóa tan được những mỏi mệt thời kỳ qua, tuổi Dần còn thừa thắng xông lên, sở hữu sức bật to hơn trước. Nhờ những nỗ lực của bản thân và vận may đem tới thời cơ hiếm sở hữu, họ thu được về những kết quả rất tích cực.

Sau đúng 16 giờ 30 phút Thứ Sáu (28/10), công việc kinh doanh của họ vô cùng thuận lợi, sở hữu được nhiều đơn hàng làm ăn với những đối tác to, thu về những khoản lãi khủng. Nếu làm việc ở công sở, họ được đề bạt, giao những trọng trách quan yếu hàng đầu của cơ quan.

Màu may mắn của tháng này dành cho người tuổi Dần là màu đỏ, tuổi tương hợp là tuổi Mão, trang sức may mắn là vòng tay hồng ngọc. Tăng cường sử dụng những vật phẩm hợp tuổi, hợp mệnh sẽ càng làm gia tăng phú quý cho tuổi Dần.

Tuổi Dậu

Vận số may mắn đang đến vào đúng 16 giờ 30 phút Thứ Sáu (28/10) 3 tuổi sướng như tiên, trúng số độc đắc, một phút đổi đời, thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau đúng 16 giờ 30 phút Thứ Sáu (28/10) nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Quý nhân trợ lực, người tuổi Dậu sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi.

Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con Gà có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Đường công danh thuận lợi cũng giúp cho thu nhập của người tuổi Dậu thêm bùng nổ. Nhiều hợp đồng mới được ký kết, nhờ vậy, bạn có nhiều cơ hội được tăng lương tăng thưởng trong tháng này.

Không chỉ gặp may trong công danh sự nghiệp và tiền tài, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu sau đúng 16 giờ 30 phút Thứ Sáu (28/10) cũng nở hoa. Những ai còn độc thân sẽ bất ngờ nhận tin vui trong chuyện tình cảm, rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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