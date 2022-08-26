Vận may đạt đỉnh từ ngày 27/8 đến 5/9, những con giáp có tài lộc rực rỡ, sự nghiệp phất cờ lên hương, đạp trúng ngay mỏ vàng

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 06:48

Trong thời gian từ ngày 27/8 đến 5/9, 3 con giáp may mắn này sẽ trở nên giàu có bất ngờ, đối đời trong phút chốc, vận may tìm tới không cản nổi.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê có phúc khí hơn người, chính vì thế họ làm gì cũng thành công. Từ ngày 27/8 đến 5/9 là thời gian mà con giáp tuổi Mùi sẽ gia tăng số tài khoản mình hiện có, làm ít hưởng nhiều. Với những người lao động trí óc, Mùi được cấp trên để mắt đến và ghi nhận tài năng. 

Thời điểm hoàng kim này, Mùi gặt hái được một số lượng tiền khổng lồ. Ngoài ra con đường tình duyên của bạn cũng nở rộ, xuôi chèo mát mái. Những ai lâu nay còn cô đơn lẻ bóng sẽ có cơ hội tìm được nửa kia như ý. Còn những ai đang trong mối quan hệ sẽ càng gắn kết bền vững hơn.

Vận may đạt đỉnh từ ngày 27/8 đến 5/9, những con giáp có tài lộc rực rỡ, sự nghiệp phất cờ lên hương, đạp trúng ngay mỏ vàng - Ảnh 1
Từ ngày 27/8 đến 5/9 là thời gian mà con giáp tuổi Mùi sẽ gia tăng số tài khoản mình hiện có, làm ít hưởng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong thời gian từ ngày 27/8 đến 5/9, những con giáp tuổi Thân sẽ đón nhận ᴄơn mưa niềm vui kéo đến ồ ạt. Đặc biệt là về vấn đề tài lộc, mọi thứ xoay chuyển đúng hướng như những gì Thân đã định. Những người kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, có được nguồn khách hàng tiềm năng, lãi lời cực khủng.

Những người làm công ăn lương sẽ được trọng dụng trao cho các cơ hội để khẳng định tài năng của mình, từ đó mở ra nhiều cơ hội bội thu các khoản khổng lồ. Đây sẽ là thời điểm vàng son khi mà bạn làm đâu thắng đó, không gặp nhiều sự trắc trở. Nhìn chung, vận trình của Thân sẽ khởi sắc tốt đẹp, tình tiền phấp phới, trọn vẹn.

Vận may đạt đỉnh từ ngày 27/8 đến 5/9, những con giáp có tài lộc rực rỡ, sự nghiệp phất cờ lên hương, đạp trúng ngay mỏ vàng - Ảnh 2
Trong thời gian từ ngày 27/8 đến 5/9, những con giáp tuổi Thân sẽ đón nhận ᴄơn mưa niềm vui kéo đến ồ ạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu bản chất lương thiện, chịu thương chịu khó không ai bằng. Họ ghi dấu ấn trong mắt mọi người là một người nhân viên cần mẫn nên được cấp trên cưng chiều, tiền tài cứ thế kiếm ra dễ dàng, ngày một nhiều.

Tử vi dự đoán, từ ngày 27/8 đến 5/9, tài lộc sẽ ập đến với tuổi Sửu một cách bất ngờ, họ có thể sẽ mua két sắt để chứa, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Chính giai đoạn này là giai đoạn để Sửu bộc lộ tài năng tiềm ẩn, không còn trở ngại nào níu chân bạn. Tong thời gian này, ai cũng phải dè chừng và nể trọng thành quả mà bạn đã gây dựng.

Vận may đạt đỉnh từ ngày 27/8 đến 5/9, những con giáp có tài lộc rực rỡ, sự nghiệp phất cờ lên hương, đạp trúng ngay mỏ vàng - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, từ ngày 27/8 đến 5/9, tài lộc sẽ ập đến với tuổi Sửu một cách bất ngờ, họ có thể sẽ mua két sắt để chứa, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài thả bao lì xì vào sáng sớm mai (thứ Năm ngày 18/8), 3 con giáp giàu nhất xóm - sang nhất làng, tha hồ ôm tiền bạc tỷ, may mắn tứ phương tụ về

Thần Tài thả bao lì xì vào sáng sớm mai (thứ Năm ngày 18/8), 3 con giáp giàu nhất xóm - sang nhất làng, tha hồ ôm tiền bạc tỷ, may mắn tứ phương tụ về

Vào sáng sớm ngày mai 18/8, sẽ có 3 con giáp may mắn sẽ rũ sạch mọi vận xui làm gì cũng phát tài, phát lộc. Đường tình duyên hay sự nghiệp cũng đều vô cùng rộng mở.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn tử vi ngày 26/8

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 25 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt