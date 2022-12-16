Vận hạn đã qua, 3 con giáp đón 2023 'tiền đầy túi, tình đầy tim', sự nghiệp thăng hoa, vận trình cả năm cực kỳ suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 14:30

Tử vi năm 2023 có những con giáp này may mắn hơn người làm gì cũng thành công, dễ dàng giàu có.

Tuổi Mão

Với tuổi Mão, năm mới đến mang theo nhiều tín hiệu đáng mừng về phương diện công việc. Nhất là với những người làm công ăn lương bắt gặp Lục Hợp che chở nên không cần lo lắng quá nhiều, mọi quyết định của bạn đều được đồng nghiệp và cấp trên hoàn toàn ủng hộ. 

Là một người có năng lực nên việc mang về hợp đồng lớn cho tập thể là điều dễ hiểu, có vẻ như sắp có sự thăng tiến trong sự nghiệp đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Bên cạnh đó cũng phải chúc mừng cho những ai theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, đặc  biệt là kinh doanh mảng thực phẩm, đồ ăn. 

Vận may, số đỏ khi được quý nhân nâng đỡ nên công việc của bản mệnh thời gian tới lại càng trở nên "thuận buồm xuôi gió". Sẽ có một người dày dặn kinh nghiệm đến soi đường chỉ lối giúp bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. 

Vận hạn đã qua, 3 con giáp đón 2023 'tiền đầy túi, tình đầy tim', sự nghiệp thăng hoa, vận trình cả năm cực kỳ suôn sẻ - Ảnh 1
Với tuổi Mão, năm mới đến mang theo nhiều tín hiệu đáng mừng về phương diện công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thầy tử vi cho biết trong năm 2023, hỉ sự liên tiếp kéo đến với người Tuổi Mùi chính là con giáp này sẽ được quý nhân hỗ trợ, dẫn đường chỉ lối trong moi mặt của cuộc sống.

Chính vì thế, cùng với tinh thần không sợ khó khăn, luôn muốn vươn lên, người tuổi Mùi sẽ nhanh chóng thành công trong công việc. Sự nghiệp phát đem lại nguồn tài phú, tiền bạc không nhỏ cho con giáp này. Đặc biệt người tuổi Mùi không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng cực kỳ viên mãn. Nếu như tuổi Mùi còn độc thân thì đây là cơ hối hiếm có để bạn tìm được ý trung nhân của đời mình. Nếu bạn có đôi có cặp thì càng thêm phần viên mãn cuộc sống thăng hoa, đôi bên càng ngày càng gắn bó quấn quýt bên nhau.

Đặc biệt, nếu may mắn trong nhà bạn sớm có hỷ tín đưa về cả nhà đón chào thành viên mới càng thêm phần viên mãn.

Vận hạn đã qua, 3 con giáp đón 2023 'tiền đầy túi, tình đầy tim', sự nghiệp thăng hoa, vận trình cả năm cực kỳ suôn sẻ - Ảnh 2
Thầy tử vi cho biết trong năm 2023, hỉ sự liên tiếp kéo đến với người Tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Năm 2023, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay.

Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Vận hạn đã qua, 3 con giáp đón 2023 'tiền đầy túi, tình đầy tim', sự nghiệp thăng hoa, vận trình cả năm cực kỳ suôn sẻ - Ảnh 3
Năm 2023, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp như 'trúng số độc đắc', tài lộc ập đến, làm 10 hưởng 100, công danh tấn tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp như 'trúng số độc đắc', tài lộc ập đến, làm 10 hưởng 100, công danh tấn tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp vận trình khai thông, tài lộc phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp thuận lợi đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 17/12 tử vi thứ bảy ngày 17/12 tu vi ngay 17/12

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 42 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 57 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 42 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn