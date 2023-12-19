Vận hạn 12 con giáp ngày 20/12/2023: Tuất khó khăn chồng chất, Sửu đại sự khó thành, Mão tài lộc lao dốc

Tử vi ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, thường thức khuya.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc rất biết cách giao tiếp, nhưng cẩn thận kẻ xấu lợi dụng điểm tốt của bạn.

Tài lộc: Nguồn kinh tế đang có hướng phát triển tốt, kiểm soát kinh tế cao.

Sức khoẻ: Ăn uống những món thanh đạm, bổ sung thêm chất sơ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng vận trình của người tuổi Sửu từ ngày 20/12 có nhiều may mắn. Bản mệnh được quý nhân trợ giúp, các vấn đề có thể được giải quyết êm đẹp.

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra thuận lợi. Bản mệnh biết mình muốn gì, cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

Tài chính của tuổi Sửu dần bước vào giai đoạn ổn định. Bản mệnh có thể xem xét các dự án đầu tư mới để tạo ra nguồn lợi nhuận cao hơn.

Về chuyện tình cảm, người tuổi Sửu có thể dành nhiều thời gian hơn cho mối quan hệ của mình, chia sẻ nhiều hơn với nửa kia.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão



Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 20/12/2023 hôm nay, tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn. Con giáp này nhận được nhiều sự giúp đỡ, hậu thuẫn từ mọi người. Cũng bởi bản mệnh luôn vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ với mọi người nên vận may lúc nào cũng mỉm cười.

Khi gặp vấn đề khúc mắc, con giáp này cũng may mắn được người đi trước có kinh nghiệm nâng đỡ, vận trình có nhiều điều khởi sắc. Công việc ở thời điểm cuối năm tuy tăng lên về khối lượng nhưng chẳng thể làm khó được bản mệnh.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể sẽ gặp được một nửa của mình trong ngày. Con giáp này có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc ở ngay trước mắt mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.