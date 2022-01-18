Vận đỏ hơn son, 3 con giáp mở túi 'hứng tiền', sung túc đủ đầy trong 6 tháng đầu năm 2022

Tâm linh - Tử vi 18/01/2022 10:00

Dần, Thìn, Dậu là 3 con giáp khởi sắc về tài chính nhất trong số 12 con giáp thời điểm 6 tháng đầu năm 2022.

Tuổi Dần

Người cầm tinh con giáp tuổi Dần tuy có bề ngoài lạnh lùng, cao ngạo nhưng thực chất khi đã trở thành bạn bè mới có thể nhận biết được trái tim ấp áp, sự nhiệt tình bên trong của con giáp này. Chính vì thế người tuổi Dần thường có những người bạn rất tốt và chính họ là quý nhân đem lại may mắn.

Vận đỏ hơn son, 3 con giáp mở túi 'hứng tiền', sung túc đủ đầy trong 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Kim Quỹ”, “Quốc Ấn” nên tài vận của người tuổi Dần có sự thay đổi vượt trội so với năm ngoái, mọi phiền phức, khúc mắc về tài chính trước đây có thể được giải quyết triệt để. Ngoài ra, vận quý nhân hưng phát trong suốt 6 tháng đầu năm 2022 nên người tuổi Dần đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi con giáp này. Đồng thời, chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà còn có thể “một bước lên trời” được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất giỏi quan sát thái độ của mọi người xung quanh lại có đầu óc thông minh hơn người, cộng thêm tính cách quyết đoán, dứt khoát nên một khi đã quyết tâm thì khó có ai bì kịp. Tử vi có nói, 6 tháng đầu năm 2022, vận thế tuổi Thìn đi lên, thăng quan phát tài.

Người tuổi Thìn không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và lo lắng về tiền bạc, tài chính như năm trước nữa, có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống. Người tuổi Thìn khéo ăn khéo nói, rất giỏi trong đối nhân xử thế nên được lòng không ít người, cuộc sống có phần thuận lợi hơn người khác.

Vận đỏ hơn son, 3 con giáp mở túi 'hứng tiền', sung túc đủ đầy trong 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian 6 tháng đầu năm 2022, chỉ cần nắm bắt được thời cơ vàng trong thời điểm này, người tuổi Dậu sẽ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, thu nhập tăng gấp năm gấp mười năm ngoái. Bắt đầu từ tháng 1/2022, vận thế của người tuổi Dậu có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Do bước vào cục diện Tam Hợp nên có thể nói là vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi. Đặc biệt, do tài vận vượng phát nên con giáp này dễ dàng kiếm được tiền, đi đến đâu hay làm bất cứ việc gì cũng có cao nhân hướng dẫn, giúp đỡ tận tình nên thu nhập tăng nhanh phi mã. 

Vận đỏ hơn son, 3 con giáp mở túi 'hứng tiền', sung túc đủ đầy trong 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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