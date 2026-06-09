Đúng ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 09/06/2026 17:55

3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ trong hôm nay. Mọi người tin tưởng khi giao công việc cho bạn, bởi dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp đến đâu, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này có đào hoa nở rộ, người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau tháng ngày chờ đợi. Song, với những người đã có đôi có cặp thì cần thận trọng bởi đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, nhất là hôm nay có Thiên Quan báo hiệu kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng thời cơ để chen chân vào mối quan hệ 2 người.

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hôm nay quả là một ngày hanh thông và suôn sẻ vô cùng. Nhờ có cục diện Dậu Thìn Nhị Hợp chiếu mệnh, bản mệnh có khá nhiều bạn bè giúp đỡ, mang thông tin hữu ích tới. Với những người làm việc tự do thì đây chính là cơ hội kiếm tiền, cơ hội việc làm rất tốt.

Sự xuất hiện của Chính Quan hứa hẹn một ngày hết sức bận rộn nhưng hiệu quả đang đợi chờ những chú Rồng ở phía trước, bạn có rất nhiều việc cần phải làm nhưng đều nhận được những sự tương trợ kịp thời. Hãy đón nhận sự giúp đỡ của họ và tránh việc tự mình vất vả, bận rộn giải quyết tất cả.

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu khá suôn sẻ và thuận lợi. Con giáp này còn có thể sẽ thể hiện được khía cạnh khác trong con người mình cũng như phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tìm thấy thêm hướng đi cho mình trong tương lai.

Bên cạnh đó, con giáp này vốn là con giáp có năng lực chẳng kém ai, lại thêm bản tính chăm chỉ và luôn nỗ lực bền bỉ, nếu biết tận dụng thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ còn giành được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai sắp tới.

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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