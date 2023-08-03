Đúng ngày mai, thứ Sáu 4/8/2023, Thần Tài giáng lâm, 3 con giáp 'hoá phượng hoàng lửa', công việc làm đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền đếm hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 03/08/2023 17:50

3 con giáp 'hoá phượng hoàng lửa', công việc làm đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền đếm hoài không hết vào đúng ngày 4/8/20233

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ tiến triển bình ổn, hài hòa. Có vẻ như, khả năng tập trung của bản mệnh rất mạnh nên có thể hoàn thành được rất nhiều việc. Chính vì vậy, bạn đừng ngần ngại khi được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ. Bên cạnh những khoản tích lũy từ thời gian trước, bạn còn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình khi cần.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng tốt đẹp và dễ thăng hoa. Cảm xúc dâng trào không cho phép bản mệnh cất giấu tình cảm trong lòng quá lâu. Vì vậy, bạn luôn mong muốn được chia sẻ tình cảm của mình với người ấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 4/8/2023, Thần Tài giáng lâm, 3 con giáp 'hoá phượng hoàng lửa', công việc làm đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền đếm hoài không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Khả năng quản lý và sắp xếp công việc khoa học giúp cho người tuổi này nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ được cấp trên bàn giao. Con giáp này còn có được cuộc sống dư dả, dồi dào nhờ có nguồn thu nhập rủng rỉnh từ công việc chính. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh chính là điểm sáng trong thời điểm tới. Cuộc sống hôn nhân của bạn và người ấy ấm êm, hòa thuận do có Quý Nhân phù trợ. Người độc thân có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp với mình trong khoảng thời gian này. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 4/8/2023, Thần Tài giáng lâm, 3 con giáp 'hoá phượng hoàng lửa', công việc làm đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền đếm hoài không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Những kế hoạch đều đúng như quỹ đạo mong muốn, do đó người tuổi này không cần phải tốn quá nhiều công sức để đạt được mục tiêu, mục đích của mình. Con giáp này còn có thể kiếm được một khoản tiền khấm khá từ công việc tay trái, từ đó cải thiện nguồn thu nhập của chính mình. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm tương đối ổn định. Tình yêu giữa bạn và nửa kia vẫn duy trì ổn định nhưng đôi khi, cả hai gặp phải sự khác biệt trong suy nghĩ nên đã kéo dài khoảng cách của hai người. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 4/8/2023, Thần Tài giáng lâm, 3 con giáp 'hoá phượng hoàng lửa', công việc làm đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền đếm hoài không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Sáu 4/8/2023, cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau ngày mai, thứ Sáu 4/8/2023, cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' sau ngày 4/8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 59 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 44 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'