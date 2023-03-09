Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/3/2023, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 06:35

Thứ Sáu 10/3/2023, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được cấp trên đánh giá cao với năng lực tập trung cao độ trong quá trình làm việc. Nhờ đó, bản mệnh sớm hoàn thành các dự định còn dang dở vào ngày 10/3. Song, sự rập khuôn có thể cản trở con đường thăng tiến của bản mệnh. Do đó, vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Nguồn thu nhập có phần khấm khá, song cũng không cho phép con giáp này chi tiêu một cách phung phí nếu không muốn bị “cháy túi”. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ vượng sắc. Có vẻ như bạn là một người khá may mắn vì nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của người bạn đời trong tuần này. Với những người đang trong giai đoạn tìm hiểu, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn và người ấy giải quyết các mâu thuẫn tồn tại trước đó. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/3/2023, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ được cấp trên đánh giá cao với năng lực tập trung cao độ trong quá trình làm việc. Nhờ đó, bản mệnh sớm hoàn thành các dự định còn dang dở vào ngày 10/3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ trở nên dễ dàng vào đúng ngày mai. Người tuổi này đang sở hữu bản lĩnh và khá tự tin trong quá trình làm việc. Ngoài ra, bản mệnh còn dẫn dắt mọi người đi theo ý tưởng mình đề ra và sẵn sàng chịu trách nhiệm khi rắc rối xảy đến. Vận trình tài lộc được đà vượng phát. Con giáp này có thể gạt bỏ nỗi lo “cơm áo gạo tiền” nhờ có nguồn thu nhập khấm khá từ công việc chính lẫn nghề tay trái. 

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ diễn ra vui vẻ. Bạn và đối phương dành cho nhau một ngày cuối tuần trọn vẹn. Hai bạn có thể cùng nhau tham gia các hoạt động như làm gốm, vẽ tranh, bắn cung,... đều rất thú vị. Bạn và người ấy có thể giải quyết những hiểu lầm sau thời gian dài. Hai bạn cảm nhận tình cảm dành cho đối phương nhiều hơn nữa.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/3/2023, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ trở nên dễ dàng vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể yên tâm theo đuổi những đam mê của mình mà không lo gánh nặng về tài chính nhờ có Chính Tài trợ mệnh. Song, bản mệnh cũng đừng quá mải mê với điều viển vông mà bỏ bê công việc chính. Dường như phần lớn doanh thu mà con giáp này có được trong khoảng thời gian này đều đến từ các hợp động, dự án mà bạn đã kết kết trước đó. 

Ngoài ra, vận trình tình duyên vui vẻ. Bạn và đối phương đều dành cho nhau sự yêu thương hết mực. Người tuổi này biết cách khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi gần bên. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/3/2023, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng - Ảnh 3
Người tuổi Tuất có thể yên tâm theo đuổi những đam mê của mình mà không lo gánh nặng về tài chính nhờ có Chính Tài trợ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/3/2023, 3 con giáp sự nghiệp hưng thịnh tột cùng, tiền bạc đầy túi, ung dung hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/3/2023, 3 con giáp sự nghiệp hưng thịnh tột cùng, tiền bạc đầy túi, ung dung hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp hưng thịnh tột cùng, tiền bạc đầy túi, ung dung hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng vào đúng ngày 9/3/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai tử vi thứ sasyu tử vi ngày 10/3/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 8 giờ 49 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 10 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 15 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều