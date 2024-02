Đúng ngày mai, thứ Năm 29/2/2024, 3 con giáp Thần Tài mở ngân khố phát lương, nhận lộc phú quý, làm ăn phát tài, tay trái thu tiền tay phải hái bạc

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/2/2024, do có sự trợ giúp của Tam Hội, mọi công việc của người tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Đây sẽ là một ngày may mắn của bạn, vì vậy, nếu bản mệnh ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay vào ngày nay chứ không nên chần chừ, do dự.

Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân trong thời gian này. Người đó có thể là người quen của bạn. Quý nhân sẽ cho bạn hướng phát triển phù hợp, giúp bạn chắc chắn hơn vào tương lai. Hãy rèn luyện bản thân và không ngừng cố gắng, bạn sẽ trở thành con giáp giỏi kiếm tiền.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/2/2024, công việc của tuổi Hợi khá nhiều, nhưng càng nhiều yếu tố kích thích thì càng giúp bản mệnh phát huy được khả năng và tăng sức chiến đấu. Con giáp này có nguồn năng lượng dồi dào, luôn chạy theo những lĩnh vực mới chứ không muốn dừng ở khuôn khổ nhất định nào.

Trong thời gian này, tuổi Hợi có nguồn thu nhập khá, không gặp khó khăn gì về tiền bạc. Tuy nhiên bản mệnh không nên vì thế mà tiêu tiền hoang phí, không có kế hoạch, dù bản mệnh hay cảm thông với người khác nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng sẵn lòng đưa tiền giúp họ.

