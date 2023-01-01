Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 2/1/2023, 'xóa tan vận đen', 3 con giáp chính thức tạm biệt khổ cực, vận trình lên hương, tài lộc ổn định, sự nghiệp thành công rực rỡ, khởi đầu năm mới bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 01/01/2023 07:54

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai thứ Hai ngày 2/1/2023 có tới 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc trời, tiền tài dư dả, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn luôn được biết đến là người sống rất có tham vọng, luôn muốn đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống nên họ cố gắng không ngừng nghỉ cho đến khi có được cái mà mình muốn. 

Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian đầu năm 2023, tuổi Thìn chính là con giáp phát tài nhất trong giai đoạn vừa qua. Đặc biệt, trong ngày thứ Hai điều đó không chỉ được tiếp diễn mà sẽ còn vượng phát hơn trước nhiều lần bởi nhờ có sự phù trợ của các cát tinh, cộng với tinh thần hăng hái, tích cực nên thành công của con giáp này còn cao hơn trước gấp trăm lần. 

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, có thể nhận quyết định thăng chức, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh nhờ có quý nhân nâng đỡ, các dự án đầu tư phát triển dữ dội mang tới khoản tiền cho Thìn khoản tiền khủng. 

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Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, có thể nhận quyết định thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày thứ Hai 2/1/2023 những người tuổi Tý là con giáp may mắn trong thời gian này. Tuổi Tý được Thần Tài bám gót nên vận trình vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy. Nhờ vậy mà con đường đi vận mệnh của mình, bạn sẽ luôn gặp được những người tốt, giúp đỡ vượt qua giai đoạn khó khăn trong công việc. Đặc biệt trong sự nghiệp, cấp trên không chỉ công nhận thực lực của bạn mà còn giao phó nhiều công việc quan trọng cho Tý như một cách trao cơ hội thế nên đừng bỏ lỡ để gây ấn tượng. 

Đường tình duyên của con giáp này cũng vượng cực kỳ sau hôm nay, đối với những người đã có gia đình, bạn sẽ có thêm nhiều niềm vui về tiền bạc hoặc con cái. Còn người độc thân nhất định sẽ tìm được nhân duyên như ý, đồng thời cả hai cũng hòa hợp trong quan điểm sống nên có thể tiến xa hơn.

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày thứ Hai 2/1/2023 những người tuổi Tý là con giáp may mắn trong thời gian này. Tuổi Tý được Thần Tài bám gót nên vận trình vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thuộc tuýp người hướng ngoại, dễ gần, đi đến đâu cũng có bạn. Trong cuộc sống, con giáp này đầu hay nghĩ, tay hay làm, chân hay đi nên hiếm khi được nhàn hạ. Tuy nhiên, đó cũng là điều giúp họ có được cơ hội thăng tiến sau này. 

Tử vi thứ hai cho biết tuổi Thân sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nhờ đạt được thành tích tốt, bạn được cấp trên giao thêm nhiệm vụ. Nắm bắt được cơ hội này, Thân chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành quả lớn lao vượt ngoài sự mong đợi. 

Chưa hết vận đào hoa trong thười gian này của bản mệnh cũng sẽ vượng phát. Người độc thân sẽ có chuyện tình duyên mới. Người đã có gia đình thì chuyện tình cảm thuận hòa, ấm êm.

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Tử vi thứ hai cho biết tuổi Thân sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nhờ đạt được thành tích tốt, bạn được cấp trên giao thêm nhiệm vụ. Nắm bắt được cơ hội này, Thân chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành quả lớn lao vượt ngoài sự mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi thứ Hai ngày 2/1/2023 của 12 con giáp: Tỵ - Thìn vận trình hanh thông, phúc lộc vô biên, Dần tiểu nhân ám hại, xui xẻo đủ đường

Tử vi thứ Hai ngày 2/1/2023 của 12 con giáp: Tỵ - Thìn vận trình hanh thông, phúc lộc vô biên, Dần tiểu nhân ám hại, xui xẻo đủ đường

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày thứ Hai ngày 2/1/2023 của 12 con giáp. Cặp đôi Tỵ - Thìn vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Trong khi đó, người tuổi Dần tiểu nhân đeo bám, dễ vướng thị phi.

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