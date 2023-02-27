Đúng ngày mai, thứ Ba 28/2/2023, Hung Tinh giáng họa, Thái Tuế sao chiếu, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ít, làm quần quật vẫn dư nợ

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 18:38

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận trình ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ít, làm quần quật vẫn dư nợ vào đúng ngày 28/2/2023.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão sẽ không được như ý. Con giáp này dù đã chuẩn bị rất nhiều nhưng vẫn không thể hoàn thành công việc đúng dự tính. Một số bạn còn phải xử lý sự việc bất ngờ xảy đến và ảnh hưởng đến thời gian bên cạnh những người thân yêu. Vận trình tài lộc có nhiều biến động. Con giáp này nhận không ít nguồn thu nhưng cũng chi tiêu một khoản không nhỏ. Trong thời gian tới, bạn sẽ nhận được tin tức tích cực về tài chính.

Vận trình tình duyên của con giáp xui xẻo này cũng trở nên buồn rầu và không được êm ấm. Bạn và người ấy có những bất đồng dẫn đến tranh luận, Tuy nhiên, trong ngày đầu năm thì việc tranh cãi là điều tối kỵ. Do đó, hai bạn nên điều chỉnh hành vi để giải quyết nhanh chóng vấn đề.

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/2/2023, Hung Tinh giáng họa, Thái Tuế sao chiếu, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ít, làm quần quật vẫn dư nợ - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Mão sẽ không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ không được vui vẻ cho lắm. Người tuổi này phải đảm nhận khá nhiều nhiệm vụ mới đột xuất ngay trong ngày đầu năm. Điều này khiến bản mệnh khá mệt mỏi nhưng không còn cách nào khác là cố gắng hoàn thành. Con giáp này không có nhiều nguồn thu mới. Một số bạn nên cân nhắc khi bỏ quá nhiều tiền vào những trò chơi may rủi vì có thể khiến cho tài chính càng hao hụt.

Vận trình tình duyên kém sắc. Bản mệnh và đối phương có thể xảy ra chút tranh cãi do bất đồng quan điểm. Hai bạn không ai chịu nhường ai nên khiến cho mối quan hệ càng thêm gay gắt. Những bạn độc thân cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới có thể đón nhận tin tức mới về chuyện tình duyên của mình.

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/2/2023, Hung Tinh giáng họa, Thái Tuế sao chiếu, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ít, làm quần quật vẫn dư nợ - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ không được vui vẻ cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cục diện Tương Phá khiến người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh trong công việc. Con giáp này khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và bị cấp trên khiển trách. Bản mệnh không có nhiều nguồn thu mới nhưng lại có không ít khoản cần chi. Người tuổi này nên cân đối lại ngân sách tài chính cá nhân để tránh gặp những rắc rối về tiền bạc.

Vận trình tình duyên không được vui vẻ. Cục diện Ngũ hành Tương Xung khiến cho bạn và đối phương có thể gặp những bất đồng quan điểm và khó có thể duy trì mối quan hệ hài hòa.

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/2/2023, Hung Tinh giáng họa, Thái Tuế sao chiếu, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ít, làm quần quật vẫn dư nợ - Ảnh 3
Cục diện Tương Phá khiến người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Ba 28/2/2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận mệnh đổi gió xoay chiều, tiền đổ dồn về túi, lộc đổ về nhà

Sau ngày mai, thứ Ba 28/2/2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận mệnh đổi gió xoay chiều, tiền đổ dồn về túi, lộc đổ về nhà

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, vận mệnh đổi gió xoay chiều, tiền đổ dồn về túi, lộc đổ về nhà sau ngày 28/2/2023.

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