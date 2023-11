Đúng ngày mai, 2/11/2023: 3 con giáp mệnh son số hưởng, làm chơi ăn thật, tài lộc dồi dào, phú quý không ai sánh bằng

Tài lộc: Hãy đầu tư đúng nơi, bỏ tiền đúng chỗ.

Sức khoẻ: Bạn mong muốn nhận được sự chăm sóc từ người thân yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được đánh giá cao bởi sự thông minh, mưu trí và con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Dần cực kỳ nhạy bén nên họ thường thành công ở các lĩnh vực đòi hỏi sự tính toán chính xác hoặc kinh doanh. Người tuổi Dần dù ở bất kỳ môi trường nào, làm việc hay kinh doanh, người tuổi Mão đều nỗ lực, chăm chỉ, có thể đạt được kết quả tích cực và giàu có hơn người.

Người tuổi Dần sắp đón được một làn sóng siêu may mắn trong ngày mai 2/11/2023. Tử vi trong tháng này người Dần do có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, công việc của người tuổi Dần ngày càng phát đạt, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Điều này song hành với tài lộc dồi dào, dòng tiền ổn định.

Không những gặp may trong công việc, làm gì cũng suôn sẻ, người tuổi Dần còn có tin vui trong các mối quan hệ, hứa hẹn bước tiến bất ngờ trong tình cảm.

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 2/11/2023, tuổi Ngọ đang làm kinh doanh có thể mong đợi một giai đoạn hồng phát. Tài chính đặc biệt thăng hoa, giúp tinh thần bản mệnh phấn chấn trong suốt cả tháng và hỗ trợ rất nhiều cho gia đình.

Về mặt tình cảm, con giáp này đang trong giai đoạn tràn ngập hạnh phúc. Vận trình tình cảm đặc biệt thăng hoa, người độc thân nên chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tình cờ với người trong mộng.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên kiêng cữ trổ cửa dựng cửa, khai trương, xuất hành, các việc khác cũng không hay. Do vậy, tuổi Ngọ nên lưu ý bố trí các công việc đó vào thời điểm khác.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.