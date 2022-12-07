Đúng hôm nay, thứ Tư (7/12), THÁNH THẦN BAN LỘC, 3 con giáp tiền về đầy túi, gặp thời hoàng kim, gia đạo hưng vượng, phú quý tăng cao, danh lợi song toàn, gặp nhiều may mắn, túi tiền rủng rỉnh

Tử vi cho biết những người tuổi Thân thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Vận trình của người tuổi Thân trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Tử vi dự báo đúng hôm nay, thứ Tư (7/12), vận khí của người tuổi Thân đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Tuổi Dậu

Cục diện Tam Hợp mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Dậu trong hôm nay, thứ Tư (7/12). Các kế hoạch công việc, làm ăn, kinh doanh đều diễn ra trôi chảy. Bạn cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ đến từ người xung quanh như đồng nghiệp, đối tác, cộng sự... tiến trình công việc được rút ngắn mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay, thứ Tư (7/12), phương diện tình duyên không có nhiều biến động. Bản mệnh và người ấy vẫn đang hài lòng với mối quan hệ hiện tại và chưa có ý định tiến xa hơn. Hai bạn đều cho đối phương đủ không gian riêng và tôn trọng điều đó nên tình cảm tiến triển khá tự nhiên, không cần phải gượng ép.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có lập trường riêng, chăm chỉ và thật thà nên được người khác tôn trọng, yêu mến. Bạn luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ nản chí trước khó khăn. Dù vất vả đến mấy bạn cũng chịu đựng được và hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, khi đã quyết định chuyện gì, bạn luôn giữ vững lập trường, không bị người khác lung lay. Tử vi ngày 7/12, vận mệnh chỉ rõ, thời điểm hoàng kim đã đến, con giáp may mắn này có thể kiếm được nhiều cơ hội, hái tiền của thiên hạ. Hễ bước ra đường là vận may bủa vây, tình tiền đều nở rộ.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.