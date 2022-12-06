Đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch), 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, không thành Rồng thì cũng hóa thành Phượng, tiền tài rủng rỉnh, tay trái hái lộc, tay phải đếm tiền, phú quý bao vây

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 15:39

Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch), 3 con giáp này tiền tài rủng rỉnh, tay trái hái lộc, tay phải đếm tiền, phú quý bao vây

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới rất đáng mong chờ của những người tuổi Ngọ, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong năm nay của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch), 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, không thành Rồng thì cũng hóa thành Phượng, tiền tài rủng rỉnh, tay trái hái lộc, tay phải đếm tiền, phú quý bao vây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch), tuổi Ngọ với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

Tuổi Dậu

Người ta nói những người tuổi Dậu rất dễ nóng nảy song thực chất họ là những người sống rất thẳng thắn, có lập trường riêng, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong công việc, người tuổi này rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau mà vẫn đảm bảo hoàn thành một cách xuất sắc.

Đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch), 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, không thành Rồng thì cũng hóa thành Phượng, tiền tài rủng rỉnh, tay trái hái lộc, tay phải đếm tiền, phú quý bao vây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch), người tuổi Dậu sẽ có sự cải thiện lớn về tài lộc. Theo đó, người tuổi này dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ gia tăng được thu nhập, không phải lo lắng về tiền bạc. Tài lộc rủng rỉnh khiến họ trút được phần nào gánh nặng trong lòng, tinh thần sẽ thoải mái hơn, dễ đưa ra những quyết định sáng suốt.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch),  công việc của tuổi Mùi không có gì phải lo ngại. Bản mệnh làm việc gì cũng trôi chảy, dễ dàng vì có cát tinh hỗ trợ. Nhờ đó, bản mệnh khẳng định được vị trí và tài năng tại nơi làm việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch), 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, không thành Rồng thì cũng hóa thành Phượng, tiền tài rủng rỉnh, tay trái hái lộc, tay phải đếm tiền, phú quý bao vây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một ngày thuận lợi cho các mối quan hệ của tuổi Mùi. Đường nhân duyên của bản mệnh đang rất vượng, có thể gặp người mình thích. Cả tình yêu lẫn tình bạn và các mối quan hệ xa gần đều hài hòa, giúp con giáp này có sự phấn chấn, tự tin, được nhiều người giúp đỡ, tinh thần thoải mái.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (7/12/2022), 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, tiền về như thác lũ, may mắn gặt hái nhiều tài lộc, công danh sự nghiệp mỹ mãn hơn người

Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (7/12/2022), 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, tiền về như thác lũ, may mắn gặt hái nhiều tài lộc, công danh sự nghiệp mỹ mãn hơn người

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (7/12/2022), 3 con giáp này tiền về như thác lũ, may mắn gặt hái nhiều tài lộc, công danh sự nghiệp mỹ mãn hơn người

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch)

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà