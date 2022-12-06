Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới rất đáng mong chờ của những người tuổi Ngọ, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong năm nay của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch), tuổi Ngọ với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

Người ta nói những người tuổi Dậu rất dễ nóng nảy song thực chất họ là những người sống rất thẳng thắn, có lập trường riêng, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong công việc, người tuổi này rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau mà vẫn đảm bảo hoàn thành một cách xuất sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch), người tuổi Dậu sẽ có sự cải thiện lớn về tài lộc. Theo đó, người tuổi này dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ gia tăng được thu nhập, không phải lo lắng về tiền bạc. Tài lộc rủng rỉnh khiến họ trút được phần nào gánh nặng trong lòng, tinh thần sẽ thoải mái hơn, dễ đưa ra những quyết định sáng suốt.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới (14/11 – 28/11 âm lịch), công việc của tuổi Mùi không có gì phải lo ngại. Bản mệnh làm việc gì cũng trôi chảy, dễ dàng vì có cát tinh hỗ trợ. Nhờ đó, bản mệnh khẳng định được vị trí và tài năng tại nơi làm việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một ngày thuận lợi cho các mối quan hệ của tuổi Mùi. Đường nhân duyên của bản mệnh đang rất vượng, có thể gặp người mình thích. Cả tình yêu lẫn tình bạn và các mối quan hệ xa gần đều hài hòa, giúp con giáp này có sự phấn chấn, tự tin, được nhiều người giúp đỡ, tinh thần thoải mái.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.