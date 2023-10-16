Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 16/10/2023, 3 con giáp BỎ LỠ VẬN MAY, Thần Tài không trợ lộc, sự nghiệp khó khăn, tiền bạc thiếu thốn

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 16/10/2023, cục diện Tương Xung dự báo người tuổi Sửu gặp không ít rắc rối. Tiểu nhân xuất hiện, phá hoại công việc, gây thị phi gièm pha sau lưng khiến con giáp này vướng vào những chuyện không đâu. Nếu bạn không chú ý giải quyết thì mọi chuyện sẽ ngày càng rối ren hơn.

Ngày này mối quan hệ giữa Sửu và nửa kia cũng không mấy thuận lợi. Vì nhiều nguyên nhân khiến cả hai dễ xảy ra tranh cãi. Nhưng rất may mọi chuyện không hề tồi tệ quá, vì có thể sau khi tranh cãi thì hai bạn sẽ hiểu nhau hơn và ngày càng xích lại gần nhau hơn miễn là kiểm soát mọi thứ có chừng mực.

Việc đầu tư kinh doanh chưa có dấu hiệu khởi sắc, các kế hoạch kiếm tiền có phần chững lại. Hàng hóa lưu thông kém cũng là một nỗi lo khiến bạn trăn trở suốt thời gian qua nhưng chưa tìm được cách cải thiện hợp lý. Ngoài ra bạn cũng cần đề cao việc tiết kiệm, bớt tiêu xài mua sắm vô tội vạ.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 16/10/2023, Thương Quan nhập cục, người tuổi Thìn có thể gặp rắc rối trong công việc hiện tại do thiếu tập trung, dễ vướng phải những rắc rối ngoài dự kiến. Lúc này rất có thể bạn còn vấp phải sự gây rối, phá hoại sau lưng của kẻ tiểu nhân nên mọi chuyện ngoài ý muốn hoàn toàn có thể xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Cách giải quyết duy nhất cho những vấn đề hiện tại là bản mệnh nên tập trung lấy lại phong độ của mình. Hãy cứ chăm chỉ làm việc, thể hiện khả năng và cho thấy sự cầu tiến trong công việc để tránh điều tiếng không hay. Năng lực của bạn ra sao sẽ được chứng thực rõ nhất thông qua chất lượng công việc.

Người độc thân vẫn chưa thay đổi được hiện trạng của mình vì vẫn cứ lựa chọn qua lại để tìm người hoàn hảo. Tất nhiên ai cũng muốn một nửa của mình là người ưu tú nhưng trên đời này làm gì có người nào không có khuyết điểm. Những tiêu chuẩn khắt khe từ bạn đang cản trở bạn tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 16/10/2023, có những tín hiệu cho thấy Tuổi Mùi sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc nhưng không quá nghiêm trọng. Con giáp này sẽ sớm vượt qua được nếu biết tập trung cao độ, thể hiện khả năng của mình ở mức tối đa nhất. Nhiệm vụ càng khó thì càng đòi hỏi trình độ phải cao và tất nhiên là phần thưởng khi hoàn thành cũng cực kỳ xứng đáng. Tuổi Mùi hãy thật tỉ mỉ và thận trọng, không nên nóng vội, thành quả vẫn đang chờ bạn phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương có việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn. Tuổi Mùi cũng cần có kế hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới nhằm đem lại nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn.

Tuy nhiên do ngũ hành Thổ - Mộc tương xung nên vận trình tình cảm của con giáp này không được tốt cho lắm, mối quan hệ đôi lứa có phần căng thẳng. Tranh cãi nổ ra, nhưng người tuổi Mùi lại không đủ khéo léo để giải quyết hay tháo gỡ vấn đề nên khó lòng giải tỏa được những khúc mắc trong lòng đối phương.

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