Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 10/1/2023, 'Thần Tài mở sổ chấm tên, Quý Nhân ưu ái', 3 tuổi này thay vận đổi đời, phát tài rực rỡ, cầm tiền tỷ trong tay, giàu bục ví muốn nghèo cũng khó, phất như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 04:20

3 con giáp liên tục trúng quả lớn, tiền bạc chất cao như núi, may thêm túi đựng tiền, dễ đổi đời giàu sang, tiền tiêu không phải nghĩ.

Tuổi Tý

Con giáp này thông minh, hóm hỉnh và tinh ranh. Tý là con giáp không thích tuân theo quy tắc, thích nghiên cứu và đổi mới, năng nổ hơn trong công việc và dũng cảm tạo ra những tầm cao mới, thái độ và phong cách làm cho con giáp này trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Đúng hôm nay, người tuổi Tý sẽ không thiếu vận may. Tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, quý nhân tương trợ, bất ngờ liên miên, tiền bạc rủng rỉnh lại càng không ngờ.

Tuổi Tý luôn được Thần may mắn chiếu cố nên cuộc sống vẫn đủ đầy, bình yên, quý nhân phù trợ luôn ở bên cạnh. Con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, may túi ba gang mà đựng. Thăng tiến, thành công, hạnh phúc nồng nàn là những gì trời đã an bài cho Tý.

 

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 10/1/2023, 'Thần Tài mở sổ chấm tên, Quý Nhân ưu ái', 3 tuổi này thay vận đổi đời, phát tài rực rỡ, cầm tiền tỷ trong tay, giàu bục ví muốn nghèo cũng khó, phất như diều gặp gió - Ảnh 1
Tuổi Tý luôn được Thần may mắn chiếu cố nên cuộc sống vẫn đủ đầy, bình yên, quý nhân phù trợ luôn ở bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Lạc quan, yêu đời và biết nghĩ cho người khác nên Thân có mối quan hệ rộng, quý nhân sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào họ gặp khó khăn. Tuy nhiên, Thân đừng dễ dàng tin tưởng người ngoài, cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo bị lừa gạt. 

Tử vi cho biết, nhờ Thần Tài chiếu mệnh, trong hôm nay, tuổi Thân sẽ có cuộc sống giàu sang, ngập trong biển tiền. Mọi khó khăn do thời thế hay tiểu nhân ngáng đường đều nhanh chóng đi qua. Tương lai của con giáp này trở nên tươi sáng hơn, cơ hội thăng chức tăng lương sẽ sớm đến với tuổi Thân.

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh. Con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Thân sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành. Thậm chí nhiều người nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc, có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 10/1/2023, 'Thần Tài mở sổ chấm tên, Quý Nhân ưu ái', 3 tuổi này thay vận đổi đời, phát tài rực rỡ, cầm tiền tỷ trong tay, giàu bục ví muốn nghèo cũng khó, phất như diều gặp gió - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Thân phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều chăm chỉ, siêng năng và có chí cầu tiến. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong khốn khó, không được bất cứ ai đỡ đần nhưng Thìn vẫn có thể vươn lên làm đại gia, lắm của nhiều tiền ngay từ thuở độc thân.

Đúng hôm nay, tuổi Thìn được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, vận may sẽ đến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, số mệnh phú quý. Có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên những quyết định làm ăn kinh doanh của Thìn đều mang về cho họ lợi nhuận khổng lồ. Thức trắng đêm để đếm tiền, phải mua thêm két sắt để chứa là điều hiển nhiên.

Con giáp tuổi Thìn may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền, thậm chí sẽ đụng trúng “hũ vàng”. 

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 10/1/2023, 'Thần Tài mở sổ chấm tên, Quý Nhân ưu ái', 3 tuổi này thay vận đổi đời, phát tài rực rỡ, cầm tiền tỷ trong tay, giàu bục ví muốn nghèo cũng khó, phất như diều gặp gió - Ảnh 3
Đúng hôm nay, tuổi Thìn được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, vận may sẽ đến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, số mệnh phú quý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng 3 con giáp 'mua nhà, tậu xe' vào đúng 2 ngày 10, 11/1/2023: Phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, tiền bạc của cải liên tục ập tới, phú quý hơn người

Xin chúc mừng 3 con giáp 'mua nhà, tậu xe' vào đúng 2 ngày 10, 11/1/2023: Phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, tiền bạc của cải liên tục ập tới, phú quý hơn người

3 con giáp phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, gom vàng vét bạc về nhà, bội thu của cải, công danh rạng rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 10/1/2023 tử vi 3 con giáp ngày 10/1/2023 tử vi thứ ba ngày 10/1/2023 tử vi thứ ba xem tử vi tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 37 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 47 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 52 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9