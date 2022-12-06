Đúng hôm nay, thứ Ba (6/12/2022), Bồ Tát chở che, 3 con giáp may mắn vây quanh, sự nghiệp phất lên vù vù, được quý nhân phù trợ, “dát vàng” đầy người

Tử vi dự báo đúng hôm nay, thứ Ba (6/12/2022), con giáp tuổi Mão được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ. Công việc suôn sẻ, thuận lợi khiến người tuổi Mão ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đ.ánh giá cao.

Bản mệnh có cơ hội thăng tiến không ngừng, đạt được những gì mình hằng mong muốn. Vận tài lộc của Mão cũng từ đây mà thông thuận. Tiền tài từ cả công việc chính và phụ mang lại cho con giáp cuộc sống dư dả, thỏa sức chi tiêu.

Mão trong thời gian này sẽ là con giáp may mắn nhất trong bộ 12 con giáp. Nhờ Cát Tinh nâng đỡ mà sự nghiệp của Mão thăng tiến rõ rệt, tiền bạc thì lúc nào cũng đầy túi. Con giáp có cơ hội giao lưu, học hỏi kiến thức với những người đi trước và lấy đó làm kinh nghiệm để gặt hái nhiều thành công đang đến rất gần của bản thân.

Tuổi Dậu

Sau khi vượt qua thử thách cuối cùng vào tháng 12, người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may cực lớn trong đường tài vận. Trước Tết, con giáp này sẽ gặp cơ hội thay đổi hoàn toàn cục diện hiện tại. Nếu là người làm công ăn lương, may mắn không chỉ dừng ở tăng lương, tăng thưởng mà một ví trí mới cao hơn sẽ được giao cho người tuổi Dậu. Với người làm kinh doanh, một hợp đồng với giá trị lớn hoặc doanh thu cuối năm tăng vọt sẽ khiến con giáp này giàu có vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay, thứ Ba (6/12/2022), người tuổi Dậu sẽ củng cố được sự nghiệp với những thành tích liên tiếp, khiến ngay cả các đối thủ cũng phải nể phục. Tài vận trong thời gian này lên như diều gặp gió nhờ công việc có sự thăng tiến vượt trội. Nói một cách hóm hỉnh thì người tuổi Dậu chính là con giáp có khả năng “vét cạn” ví Thần Tài và trở nên sung túc, phú quý nhất dịp cận cuối năm 2022.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 6/12/2022, tuổi Thân chính là con giáp đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau khiến ai cũng ghen tỵ.

Với tính cách mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Thân hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, khốn khó đến mấy cũng không thể khiến tuổi Thân ngã quỵ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân tuổi Thân đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

Ảnh minh họa: Internet

Càng về hậu vận tuổi Thân càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Trong thời gian tới con giáp này sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Vậy nên, chỉ trong 60 ngày tới Thân đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.